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1AK-GROUP: в Беларуси предельно допустимая концентрация свинца в крови не установлена

24.05.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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1AK-GROUP ответила на вопросы «Медиа-Полесья».


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1AK-GROUP: в Беларуси предельно допустимая концентрация свинца в крови не установлена

При подготовке публикации «Уровень свинца в крови пинчанина вырос за два года вдвое», корреспондент Медиа-Полесья обратился с вопросами на открытую линию 1AK-GROUP, которая занимается производством и дистрибуцией аккумуляторных батарей в Беларуси, является соучредителем завода по производству стартерных свинцово-аккумуляторных батарей СООО «Эксайдтехнолоджиес».

В 1AK-GROUP входят завод по переработке свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «Бит Сплав» в Белозёрске и строящийся аккумуляторный завод полного цикла «Ай Пауэр» в СЭЗ Брест.

Вопросы звучали так: Проводят ли на предприятиях вашей компании мониторинг на содержание свинца в крови работников? Этот анализ можно сделать в Беларуси? Какова предельно допустимая концентрация свинца в крови человека?

Публикуем ответ полностью.

Добрый день! 

Отвечая на поставленный Вами вопрос, отметим, что в Республике Беларусь не установлена «предельно допустимая концентрация» содержания свинца в крови работников, на которую Вы указываете. Также в Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.04.2010 №47, не содержится прямых указаний на исследование крови работников на предмет содержания свинца.

Основной ценностью деятельности нашей компании является забота о здоровье работников, а также создание безопасных условий труда, мы ориентируемся в работе по минимизации воздействия свинца и его соединений на организм работников на правила и наилучшие практики, принятые в странах Европейского Союза. Данные правила определены как национальным законодательством европейских стран, так и ассоциацией европейских производителей аккумуляторных батарей (EUROBAT). Таким образом, у нас подлежат обязательному исполнению требования следующих документов:

- "Рекомендации EUROBAT по организации промышленной гигиены и безопасных условий при работе со свинцом" от 2015 года;

- "Рекомендуемая частота проведения мониторинга и исследования крови работников на предмет содержания свинца" (от ежемесячного исследования, до не менее двух раз в год, в зависимости от уровня предыдущих значений содержания свинца у конкретного работника);

- "Стандарт Управления по охране труда, регулирующий выполнение работы, когда на рабочих может воздействовать свинец: 29 CFR 1910.1025 Lead."

Сообщаем Вам, что все сотрудники предприятия ООО «Белинвестторг-Сплав» не реже двух раз в год обязаны проходить исследования на содержание свинца в крови.

Справочно:

примеры предельно допустимых уровней содержания свинца в крови работников в некоторых странах (мкг/дл. крови):

- Испания - 70 мкг/дл.
- Германия - 60 мкг/дл.

 
Теги: Брест
 
 
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1AK-GROUP ответила на вопросы «Медиа-Полесья». При подготовке публикации «Уровень свинца в крови пинчанина вырос за два года вдвое», корреспондент Медиа-Полесья...
 
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