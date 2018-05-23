1AK-GROUP: в Беларуси предельно допустимая концентрация свинца в крови не установлена

1AK-GROUP ответила на вопросы «Медиа-Полесья».



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При подготовке публикации « Уровень свинца в крови пинчанина вырос за два года вдвое », корреспондент Медиа-Полесья обратился с вопросами на открытую линию 1AK-GROUP, которая занимается производством и дистрибуцией аккумуляторных батарей в Беларуси, является соучредителем завода по производству стартерных свинцово-аккумуляторных батарей СООО «Эксайдтехнолоджиес».

В 1AK-GROUP входят завод по переработке свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «Бит Сплав» в Белозёрске и строящийся аккумуляторный завод полного цикла «Ай Пауэр» в СЭЗ Брест.

Вопросы звучали так: Проводят ли на предприятиях вашей компании мониторинг на содержание свинца в крови работников? Этот анализ можно сделать в Беларуси? Какова предельно допустимая концентрация свинца в крови человека?

Публикуем ответ полностью.

Добрый день! Отвечая на поставленный Вами вопрос, отметим, что в Республике Беларусь не установлена «предельно допустимая концентрация» содержания свинца в крови работников, на которую Вы указываете. Также в Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.04.2010 №47, не содержится прямых указаний на исследование крови работников на предмет содержания свинца. Основной ценностью деятельности нашей компании является забота о здоровье работников, а также создание безопасных условий труда, мы ориентируемся в работе по минимизации воздействия свинца и его соединений на организм работников на правила и наилучшие практики, принятые в странах Европейского Союза. Данные правила определены как национальным законодательством европейских стран, так и ассоциацией европейских производителей аккумуляторных батарей (EUROBAT). Таким образом, у нас подлежат обязательному исполнению требования следующих документов: - "Рекомендации EUROBAT по организации промышленной гигиены и безопасных условий при работе со свинцом" от 2015 года; - "Рекомендуемая частота проведения мониторинга и исследования крови работников на предмет содержания свинца" (от ежемесячного исследования, до не менее двух раз в год, в зависимости от уровня предыдущих значений содержания свинца у конкретного работника); - "Стандарт Управления по охране труда, регулирующий выполнение работы, когда на рабочих может воздействовать свинец: 29 CFR 1910.1025 Lead." Сообщаем Вам, что все сотрудники предприятия ООО «Белинвестторг-Сплав» не реже двух раз в год обязаны проходить исследования на содержание свинца в крови. Справочно: примеры предельно допустимых уровней содержания свинца в крови работников в некоторых странах (мкг/дл. крови): - Испания - 70 мкг/дл.

- Германия - 60 мкг/дл.