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В Пинске объявились мошенницы, обманывающие кассиров

24.05.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Две женщины в тёмных очках заходят в торговый объект, просят продать недорогую вещь. А дальше действуют по следующей схеме: одна из них «заговаривает зубы» коллеге кассира, а вторая показывает кассиру крупную купюру. Затем купюра незаметно исчезает с глаз, а «заколдованный» кассир отдаёт с неё сдачу покупателю-мошеннику. Тот уходит: с покупкой, своими деньгами и сдачей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55797.php

В Пинске объявились мошенницы, обманывающие кассиров

Пользователи соцсетей утверждают, что от рук этих мошенниц пострадало много торговых объектов в Пинске, иногда они работают поодиночке, иногда меняются ролями.

Некоторые случаи обмана зафиксированы видеокамерами. Так, например, это происходило в салоне мобильной связи «Евросеть» на улице Ленина.

На видео покупательница слева отвлекает мужчину-продавца, требуя показать различные модели телефонов. Покупательница справа «работает» с кассиром, просит продать наушники, достаёт купюру номиналом 50 рублей, но деньги не отдаёт. Тянет время, ищет мелочь в кошельке.

На 1.46 минуте кассир пытается взять купюру, но покупательница крепко держит её в руке. На 2.10 минуте купюра ловко исчезает из виду и перемещается в кошелёк. Затем женщина кладёт на прилавок монету в 2 рубля. Кассир уверена, что 50 рублей находятся в кассе, и отдаёт сдачу более 30 рублей.

Мошенница хладнокровно продолжает общаться с кассиром и спокойно уходит. Обман удался.

 
 
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Две женщины в тёмных очках заходят в торговый объект, просят продать недорогую вещь. А дальше действуют по следующей схеме: одна из них «заговаривает зубы» коллеге...
 
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