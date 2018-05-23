На Комаровке в Минске появилась клубника из Бреста. Сколько стоит?

На Комаровке сегодня появилась первая брестская клубника. Килограмм ягод стоит 12 рублей. Продавцы говорят, что, когда начнется массовое созревание, цена значительно снизится.



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Фото: Иван Ткачук

Кроме отечественных ягод, на рынке по-прежнему можно купить клубнику из Греции, в некоторых местах продают украинскую. Цена за кило — 7−8 рублей. Пока это самые дешевые ягоды. В магазинах клубнику продают в среднем по 10 рублей, а с лотков — по 12−13 рублей.