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В Бресте начался III Международный фестиваль мастеров искусств "Пестрый тюльпан" - фото
24.05.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
С 23 по 25 мая в Брестском академическом театре драмы проходит III Международный фестиваль мастеров искусств "Пестрый тюльпан". Этот проект инспирирован идеей популяризации мировых шедевров от классического до современного искусства XXI века в интерпретации выдающихся мастеров современности. По заданной концепции фестиваля в этом году признанные мастера из Польши, Франции, Японии, России и Беларуси представляют образцы музыкального, театрального и балетного искусства XX века.
Также приняли участие представители Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Маэстро Игорь Оловников вместе со своей ученицей Мариной Кулов подготовили концерт для двух фортепиано с оркестром.
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С 23 по 25 мая в Брестском академическом театре драмы проходит III Международный фестиваль мастеров искусств "Пестрый тюльпан". Этот проект инспирирован идеей...
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