С 23 по 25 мая в Брестском академическом театре драмы проходит III Международный фестиваль мастеров искусств "Пестрый тюльпан". Этот проект инспирирован идеей популяризации мировых шедевров от классического до современного искусства XXI века в интерпретации выдающихся мастеров современности. По заданной концепции фестиваля в этом году признанные мастера из Польши, Франции, Японии, России и Беларуси представляют образцы музыкального, театрального и балетного искусства XX века.









На открытии фестиваля прозвучали произведения польских, французских и российских композиторов прошлого века. Певица сопрано Йоанна Фрешель под фортепиано Мариуша Рутковского исполнила песни из циклов различных польских композиторов прошлого столетия. Завершили первое музыкальное отделение виртуозы фортепианной музыки из Франции и Японии Оливье Мулен и Микико Гемба-Мулен.

Также приняли участие представители Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Маэстро Игорь Оловников вместе со своей ученицей Мариной Кулов подготовили концерт для двух фортепиано с оркестром.









На второй день фестиваля зрителей ожидает премьера хореографического спектакля "Тополя и ветер" российского Театра современной хореографии Ballet.Theatre. Также на сцену выйдет трио из Минска "Шоу барабанщиков "Стресс". Завершится фестиваль показом спектакля "Фрида", посвященного известной мексиканской художнице Фриде Кало, в постановке Театра фламенко Fabrica de Tabaco из Санкт-Петербурга.



Фестиваль "Пестрый тюльпан" организован по частной инициативе, сказала sb.by его арт-директор Валентина Мальцева: "Имидж любого города связан с развитием культуры. Почему бы маленькому Бресту не стать за счет такого фестиваля знаменитым. Да, это заоблачная мечта, но Брест достоин того, чтобы здесь выступали хорошие музыканты".









Фестиваль "Пестрый тюльпан" проходит в Бресте в третий раз. Организаторами форума выступают Брестский академический театр драмы и предприятие "ГудПауэр" при поддержке диппредставительств Польши и Франции.