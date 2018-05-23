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C пятницы водителей будут штрафовать за невключенный свет фар
24.05.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
С 25 мая до 5 июня Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», основная задача которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в УГАИ МВД.
В ГАИ напомнили, что, согласно
Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.
Водителям также следует помнить о неукоснительном соблюдении правил безопасной перевозки несовершеннолетних. Ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер необходимо правильно установить в автомобиле. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты стандартными ремнями безопасности.
— Анализ аварийности прошлых лет показывает, что характер распределения числа пострадавших в ДТП детей по времени года имеет ярко выраженный сезонный характер. В среднем 70% детей получают травмы на дорогах в шесть теплых месяцев года (с мая по октябрь), бóльшая их часть — летом, когда дети остаются без присмотра педагогов и родителей, — отметили инспекторы.
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С 25 мая до 5 июня Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», основная задача которого — профилактика...
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