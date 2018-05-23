C пятницы водителей будут штрафовать за невключенный свет фар

С 25 мая до 5 июня Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», основная задача которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в УГАИ МВД.



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В ГАИ напомнили, что, согласно пункту 166.9 ПДД , в дни проведения СКМ водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За невыполнение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2 базовых величин (ч. 3 ст. 18.14 КоАП Беларуси).

Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.

Водителям также следует помнить о неукоснительном соблюдении правил безопасной перевозки несовершеннолетних. Ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер необходимо правильно установить в автомобиле. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты стандартными ремнями безопасности.



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— Анализ аварийности прошлых лет показывает, что характер распределения числа пострадавших в ДТП детей по времени года имеет ярко выраженный сезонный характер. В среднем 70% детей получают травмы на дорогах в шесть теплых месяцев года (с мая по октябрь), бóльшая их часть — летом, когда дети остаются без присмотра педагогов и родителей, — отметили инспекторы.

С начала года на дорогах страны погибли 6 детей, еще 125 несовершеннолетних получили травмы.