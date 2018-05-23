Поэтической классике посвятят стоминутный марафон на фестивале «#ЧитайГомель»



Первый фестиваль книги «#ЧитайГомель» пройдет в областном центре 27 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина.

На 14 тематических площадках в самой библиотеке и на площади Победы поклонников книг и чтения ожидают познавательные, увлекательные мероприятия. Фестиваль стартует в полдень, а в 14.00 на главной сцене форума начнется стоминутный марафон, во время которого всем желающим предложат прочесть любимое поэтическое произведение классиков белорусской, русской, зарубежной литературы. По его окончании творческие коллективы города продемонстрируют, как литературное слово может быть воплощено на театральных подмостках.

В течение дня в «Литературном дворике» можно будет пообщаться с такими авторами, как Владимир Гаврилович, Василь Ткачев, Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак и др. Посмотреть экранизацию книг приглашает кинолекторий «Гомелькиновидеопроката» в актовом зале библиотеки. Вниманию зрителей предложат пять лент, среди которых «Гоголь. Начало», «Дикая охота короля Стаха», «Синдром Петрушки» и т.д.

Новинки литературы и полюбившиеся произведения представят на ярмарке на импровизированной «Книжной площади», рядом же «Библиотечный бульвар» расскажет о деятельности библиотек Гомеля и районов области. Насыщенная программа ожидает и самых маленьких участников феста. Локация для детей порадует конкурсами, играми, путешествиями по знакомым и новым книгам.

Провести досуг с пользой для души и тела рекомендуют в зоне отдыха «С книгой на природе»: здесь профессиональные инструкторы проведут занятия по йоге и пилатесу.

Также в программе — мастер-классы, научно-познавательные беседы, выставки работ ремесленников, настольные игры и многое другое. Завершится фестиваль огненным шоу и тематическим флешмобом.

Среди основных целей и задач творческого форума — развитие и популяризация книжной культуры, чтения, знакомство с белорусскими авторами, организация познавательного досуга и т.д.

Организаторами фестиваля выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, областная универсальная библиотека имени В.И.Ленина, Гомельское городское отделение ОО «Белорусская библиотечная ассоциация».