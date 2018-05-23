Пользователи iPhone X массово жалуются на треснутые камеры

Последние несколько месяцев многие пользователей iPhone X на форумах поддержки Apple и в Reddit жалуются на треснутые камеры смартфонов. Они утверждают, что вместо замены устройств по гарантии производитель требует полную плату за замену гаджета (549 долларов). Об этом пишет 9to5mac.com.





Вопреки предположениям о том, что камеры треснули из-за падений или других физических воздействий, владельцы гаджетов утверждают, что никогда не роняли свои iPhone X. Некоторые говорят, что подобное происходит из-за холодной погоды, связывая поломку камеры с падением температуры.

Пользователи, живущие в более теплом климате (например, в Малайзии и Гавайях), также жалуются на треснутые камеры. Проблема проявляется как после полугода использования, так и через месяц после покупки смартфона.

Пользователи утверждают, что никогда не роняли свои iPhone X. Но это не означает, что камеры не могли повредиться, например, при контакте с ключами в кармане. В Apple пока официально не прокомментировали проблему.

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