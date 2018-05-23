Новый BMW X5 станет почти внедорожником и появится в Беларуси уже в ноябре

Уже в этом году состоится премьера BMW X5 четвертого поколения — подогревать интерес к будущей новинке баварская компания начала с официального «шпионажа», поделившись снимками и видео с испытаниями пока что закамуфлированных прототипов кроссовера.





Разработчики обещают нарастить внедорожный потенциал модели — проверка на прочность нового X5 проводилась в разных уголках планеты. Кроссовер тестировался на зимнем полигоне в шведском Арьеплуге, на гравийных дорогах Южной Африки, в пустынях в Америке, управляемость же «паркетника» оттачивалась на скоростной трассе в Талладеге (штат Алабама), на немецком Нюрбургринге и на фирменном полигоне BMW в Мирамасе на юге Франции.

Для нового X5 предложат пакет Off-Road, предусматривающий возможность изменения настроек заново спроектированного шасси простым нажатием кнопки. Баварцы говорят об «идеальных настройках трансмиссии и подвески для любых поверхностей» — будь то снег, песок, камни или гравий. Известно также, что со сменой поколений на X5 впервые появится интегральное активное рулевое управление и адаптивная подвеска M Professional.





Моторная гамма нового X5 будет включать турбированные двигатели — ожидается, что на старте продаж это будут бензиновые «четверка» 2.0 (252 лошадиные силы), 340-сильная «шестерка» 3.0 и 4,4-литровый V8 на версии X5 M (600 сил), а также «подзаряжаемая» гибридная установка и дизеля с отдачей от 228 до 394 «лошадок».

Точной даты дебюта нового X5 в BMW пока не называют — по слухам, премьера состоится на Парижском автосалоне, который откроется в октябре. Не исключено, что новый SUV могут показать несколько позже, в конце ноября на автошоу в Лос-Анджелесе, но, по всей видимости, это мероприятие баварцы выберут местом дебюта автомобиля покрупнее — флагманского SUV X7.





Но уже стало известно, что новое поколение BMW X5 появится на белорусских дорогах во второй половине ноября. Республика раньше других стран региона получит обновленный премиум-кроссовер, рассказал импортер BMW и MINI в Беларуси. Поставки будут вестись с немецкого завода.