Сотрудники милиции на защите природоохранного законодательства

В феврале 2018 года, при проведении совместного рейда сотрудниками отдела внутренних дел с работниками Костюковичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь на территории Костюковичского района, в 23 часа 20 минут при обследовании затона реки Бесядь вблизи агрогородка Белая Дуброва, на льду были задержаны двое мужчин, осуществлявших незаконную добычу рыбы с помощью зимнего подъемника (подъемная сеть). Задержанными оказались жители агрогородка Белая Дуброва Ч. и Г. Было установлено, что в ходе противоправных действий последние незаконно добыли 84 особи плотвы, 52 особи окуня, 11 особей густеры и 8 особей щуки. Действиями указанных лиц причинен вред окружающей среде на сумму 171 б.в., что является крупным размером. Костюковичским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.181 УК Республики Беларусь.

СПРАВОЧНО:

Статья 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Незаконная добыча рыбы или других водных животных

Добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, либо в запретные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами (незаконная добыча рыбы или других водных животных), совершенная в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, –

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом.

Незаконная добыча рыбы или других водных животных, совершенная лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, или повлекшая причинение ущерба в крупном размере, либо добыча рыбы или других водных животных с использованием орудий лова, принципы работы которых основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва, либо незаконная добыча рыбы или других водных животных, виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь, –

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Незаконная добыча рыбы или других водных животных, в том числе с использованием орудий лова, принципы работы которых основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва, совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, –

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до трех

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Незаконная добыча рыбы или других водных животных, в том числе с использованием орудий лова, принципы работы которых основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок до шести лет со штрафом. Примечание. Крупным размером ущерба в статьях 281 и 282 настоящего Кодекса признается размер ущерба на сумму, в сто и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, особо крупным – в двести пятьдесят и более раз превышающую размер такой базовой величины.

22 мая 2018 года в торжественной обстановке на офицерском собрании отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома, за проявленную инициативу, умелые и профессионально грамотные действия при задержании лиц, совершивших преступление в сфере природоохранного законодательства, старшему инспектору по административной практике отделения государственной автомобильной инспекции отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома капитану милиции Борисенко С.Н. выручена благодарность начальника Костюковичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Александр КОВУНОВ,

заместитель начальника ОВД

Костюковичского райисполкома по

идеологической работе и кадровому обеспечению.