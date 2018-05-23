Курсы валют и криптовалют на сегодня

Торги 24 мая открылись незначительным ростом курса доллара и рубля РФ, евро дешевеет, биткойн -220.46.
Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0001 рубля до 1,9973 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро упал ещё на 0,0004 рубля до 2,3421 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,0036 рубля до 3,2500 BYN/100RUB.
Bitcoin − 7641.51$ (-220.46);
Bitcоin Cash/ВСС – 1028.62$ (-26.85);
DigitalCash − 344.64$ (-6.23);
Еthereum − 598.43$ (-22.24);
ZCаsh − 285.07$ (-26.08);
Monero − 171.98$ (-3).