Иран выдвинул Европе ультиматум по ядерной сделке

Верховный лидер страны назвал условия сохранения соглашения после выхода из него США.

Прежде всего, невмешательство в региональную политику государства, а также гарантии по продаже иранской нефти и торгового сотрудничества с европейскими банками. Кроме того, страны ЕС должны принять резолюцию с осуждением действий Вашингтона. Напомним, в начале месяца глава США заявил о выходе его страны из иранской ядерной программы и восстановлении санкций против Тегерана.