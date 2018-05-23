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Иран выдвинул Европе ультиматум по ядерной сделке
Верховный лидер страны назвал условия сохранения соглашения после выхода из него США.
Прежде всего, невмешательство в региональную политику государства, а также гарантии по продаже иранской нефти и торгового сотрудничества с европейскими банками. Кроме того, страны ЕС должны принять резолюцию с осуждением действий Вашингтона. Напомним, в начале месяца глава США заявил о выходе его страны из иранской ядерной программы и восстановлении санкций против Тегерана.
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Верховный лидер страны назвал условия сохранения соглашения после выхода из него США.
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