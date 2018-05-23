Занавеска, ветер и огонь





Спасатели ПАСЧ-1 г. Свислочи 14 мая выезжали на тушение пожара по улице Цагельник.

Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома, где проживают пожилая женщина 1933 года рождения с сыном. Хозяйка на газовой плите готовила обед. Через открытую форточку ветер наклонил оконную занавеску на зажженную конфорочную горелку плиты, материя загорелась – и начался пожар. Огонь перекинулся на стены и потолок. Женщина пыталась сама справиться с огнем. При тушении получила ожоги лица. На ее крик из соседней комнаты прибежал сын и продолжил борьбу с огнем.



Кухонное помещение после пожара требует основательного ремонта. На площади 5 квадратных метров повреждена отделка потолка, закопчены стены.

Марина ЯНЮК.