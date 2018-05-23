В субботу в Ветке прошли соревнования по мини-футболу в рамках XXX областной круглогодичной спартакиады школьников





В субботу наша страна отмечала День работников физической культуры и спорта. Отдел образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома решил отметить эту дату по особенному и приурочил к ней соревнования по мини-футболу в рамках XXX областной круглогодичной спартакиады школьников.

На футбольное поле вышли 9 команд средних школ района. Баталии разворачивались на двух подготовленных площадках — в Ветковской ДЮСШ и средней школе №1 города Ветки им. А.А. Громыко. В результате честных матчевых встреч абсолютное лидерство осталось за ребятами из городской школы. Компанию на олимпе славы им составили сельские школьники. На второй позиции разместились учащиеся Радужской средней школы им. М.Г. Батракова. Замкнули тройку лидеров мальчишки из Неглюбки.