Завершился III этап областной олимпиады по учебным предметам среди учащихся 4-9-х классов





Для нашего района эта олимпиада стала достаточно результативной. Ветковские школьники вернулись домой с 4 дипломами различных степеней. Наивысший результат показал 7-классник Владислав Медин. Он занимается в Хальчанской базовой школе под руководством Елены Кипятковой. Максим Лозко из Столбунской средней школы блеснул знаниями по обществознанию. В его личной копилке диплом II степени. Гимназистка Виктория Добровольская вернулась с дипломом III степени по русскому языку. Аналогичная награда у учащейся Старосельской средней школы Виктории Бенедик, но по белорусскому языку.