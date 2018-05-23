ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женский алкоголизм: женщины гораздо реже мужчин обращаются к специалистам со своими проблемами

24.05.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

Женский алкоголизм: женщины гораздо реже мужчин обращаются к специалистам со своими проблемами

Нередко в быту приходится сталкиваться с таким термином, как «женский алкоголизм», но это не более чем обывательское название. Ведь сложно, к примеру, разделить ангину или болезни ЖКТ на мужские и женские.

К тому же в медицине нет такого понятия, как «алкоголизм», — согласно Международному классификатору болезней существует такое заболевание, как синдром зависимости от алкоголя, который не предусматривает какого-либо гендерного различия.

Но при этом в специализированной литературе указываются некоторые особенности зависимости от алкоголя у женщин, детей, подростков, на основании чего косвенно можно рассматривать некие формы зависимости. Например, если говорить о злоупотреблении алкоголем представительницами слабого пола, то синдром зависимости у них формируется позже, чем у мужчин. Если мужчины в среднем могут приобрести зависимость к 22 годам, то у женщин эта планка обычно устанавливается в пределах 30-35 лет. Это связано с тем, что мужчины нередко начинают употреблять алкогольные напитки в подростковом возрасте, женщина же в это время может только немного выпивать, но сама зависимость формируется значительно позже. При этом стадии синдрома зависимости у слабого пола развиваются гораздо быстрее, более быстро прогрессируют болезни печени и других органов. Однако при этом женщины меньше страдают заболеваниями нервной системы, чем мужчины.

Что касается причин появления синдрома зависимости, то обычно женщины поддерживают алкоголизацию мужа — либо просто составить ему компанию, либо с целью стимуляции при решении каких-то бытовых или интимных вопросов. Так называемая производственная причина женщин касается в гораздо меньшей степени — у них обычно нет привычки выпивать с коллегами после окончания рабочей смены, а из профессиональных сфер, где можно заметить часто выпивающих женщин, можно вспомнить разве что торговлю. Обычно же зависимость формируется под влиянием мужа либо подруг.

Еще одна особенность так называемой женской зависимости в том, что у женщин достаточная низкая толерантность к алкоголю. Это связано с особенностями организма в целом и нервной системы в частности — при приеме алкоголя женщины более эмоциональны, опьянение у них проявляется значительно ярче. К примеру, если во время первой стадии опьянения мужчина чувствует умеренную эйфорию, реакция женщин более выраженная, у них слабее контроль за своими действиями. А во время второй стадии опьянения, когда у мужчин происходит заплетание языка, торможение речи, женщины, как правило, уже погружаются в глубокий сон.

Методы лечения синдрома алкогольной зависимости не отличаются по гендерному признаку, однако можно предположить, что женщины гораздо реже мужчин обращаются к специалистам со своими проблемами.

Возможно, их больше смущает обстановка, им стыдно выносить свои проблемы на общее обозрение.

Тем не менее самовнушениями и просто разговорами болезнь победить невозможно.

Лечение для обоих полов следует проводить в комплексе. Та же психотерапия сама по себе результата дать не может — она должна быть сопряжена с медикаментозной терапией, другими методами лечения. Врач выбирает тот или иной метод лечения исходя из индивидуальных особенностей пациента.

Проблема так называемого женского алкоголизма и в том, что у женщины природой заложена детородная функция, и у склонной к употреблению алкоголя особы не будет здоровых детей — у потомства как минимум будут иметь место невротические нарушения, возможны также пороки развития.

Дело в том, что у женщины есть определенное количество клеток, из которых появляется потомство, и это количество сохраняется на протяжении всей жизни (часть выходит во время менструального цикла). Если женщина выпивает, все токсическое действие алкоголя будет обращено на эти клетки. У мужчин все по-другому — сперма, к примеру, постоянно обновляется.

Кроме того, считается, что в отношении синдрома зависимости от алкоголя определенную роль играет наследственный фактор: если в семье у человека есть или были алкоголики, появляется риск появления заболевания и у потомства. Причем отношение человека к алкоголю может изменяться не по мере того, как он начинает выпивать: он уже рождается с определенным набором генов, и сложно предугадать, как они себя проявят. При этом утверждать, что существует «ген алкоголизма», невозможно в силу недостаточности доказуемых фактов. Но в научной литературе наследственный момент определили как высокую вероятность.

Нарколог-психотерапевт Максим Подоляк.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нередко в быту приходится сталкиваться с таким термином, как «женский алкоголизм», но это не более чем обывательское название. Ведь сложно, к примеру, разделить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иран выдвинул Европе ультиматум по ядерной сделке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика