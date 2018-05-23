Женский алкоголизм: женщины гораздо реже мужчин обращаются к специалистам со своими проблемами





Нередко в быту приходится сталкиваться с таким термином, как «женский алкоголизм», но это не более чем обывательское название. Ведь сложно, к примеру, разделить ангину или болезни ЖКТ на мужские и женские.

К тому же в медицине нет такого понятия, как «алкоголизм», — согласно Международному классификатору болезней существует такое заболевание, как синдром зависимости от алкоголя, который не предусматривает какого-либо гендерного различия.

Но при этом в специализированной литературе указываются некоторые особенности зависимости от алкоголя у женщин, детей, подростков, на основании чего косвенно можно рассматривать некие формы зависимости. Например, если говорить о злоупотреблении алкоголем представительницами слабого пола, то синдром зависимости у них формируется позже, чем у мужчин. Если мужчины в среднем могут приобрести зависимость к 22 годам, то у женщин эта планка обычно устанавливается в пределах 30-35 лет. Это связано с тем, что мужчины нередко начинают употреблять алкогольные напитки в подростковом возрасте, женщина же в это время может только немного выпивать, но сама зависимость формируется значительно позже. При этом стадии синдрома зависимости у слабого пола развиваются гораздо быстрее, более быстро прогрессируют болезни печени и других органов. Однако при этом женщины меньше страдают заболеваниями нервной системы, чем мужчины.

Что касается причин появления синдрома зависимости, то обычно женщины поддерживают алкоголизацию мужа — либо просто составить ему компанию, либо с целью стимуляции при решении каких-то бытовых или интимных вопросов. Так называемая производственная причина женщин касается в гораздо меньшей степени — у них обычно нет привычки выпивать с коллегами после окончания рабочей смены, а из профессиональных сфер, где можно заметить часто выпивающих женщин, можно вспомнить разве что торговлю. Обычно же зависимость формируется под влиянием мужа либо подруг.

Еще одна особенность так называемой женской зависимости в том, что у женщин достаточная низкая толерантность к алкоголю. Это связано с особенностями организма в целом и нервной системы в частности — при приеме алкоголя женщины более эмоциональны, опьянение у них проявляется значительно ярче. К примеру, если во время первой стадии опьянения мужчина чувствует умеренную эйфорию, реакция женщин более выраженная, у них слабее контроль за своими действиями. А во время второй стадии опьянения, когда у мужчин происходит заплетание языка, торможение речи, женщины, как правило, уже погружаются в глубокий сон.

Методы лечения синдрома алкогольной зависимости не отличаются по гендерному признаку, однако можно предположить, что женщины гораздо реже мужчин обращаются к специалистам со своими проблемами.

Возможно, их больше смущает обстановка, им стыдно выносить свои проблемы на общее обозрение.

Тем не менее самовнушениями и просто разговорами болезнь победить невозможно.

Лечение для обоих полов следует проводить в комплексе. Та же психотерапия сама по себе результата дать не может — она должна быть сопряжена с медикаментозной терапией, другими методами лечения. Врач выбирает тот или иной метод лечения исходя из индивидуальных особенностей пациента.

Проблема так называемого женского алкоголизма и в том, что у женщины природой заложена детородная функция, и у склонной к употреблению алкоголя особы не будет здоровых детей — у потомства как минимум будут иметь место невротические нарушения, возможны также пороки развития.

Дело в том, что у женщины есть определенное количество клеток, из которых появляется потомство, и это количество сохраняется на протяжении всей жизни (часть выходит во время менструального цикла). Если женщина выпивает, все токсическое действие алкоголя будет обращено на эти клетки. У мужчин все по-другому — сперма, к примеру, постоянно обновляется.

Кроме того, считается, что в отношении синдрома зависимости от алкоголя определенную роль играет наследственный фактор: если в семье у человека есть или были алкоголики, появляется риск появления заболевания и у потомства. Причем отношение человека к алкоголю может изменяться не по мере того, как он начинает выпивать: он уже рождается с определенным набором генов, и сложно предугадать, как они себя проявят. При этом утверждать, что существует «ген алкоголизма», невозможно в силу недостаточности доказуемых фактов. Но в научной литературе наследственный момент определили как высокую вероятность.

Нарколог-психотерапевт Максим Подоляк.