Семейный баланс​. Почему белорусам давно пора рожать по трое детей

Почти 400 мам и пап пришли на мероприятие, чтобы встретиться с ведущими специалистами в области материнства и детства и задать волнующие вопросы.

В новом для себя статусе главного внештатного акушера-гинеколога Министерства здравоохранения Республики Беларусь выступила Светлана НАГИБОВИЧ.

«Одна из задач нынешнего года — максимальная информированность будущих родителей, - поделилась целями Светлана Нагибович. - Также в разработке находится проект развития службы планирования семьи, которая будет заниматься широкой информационной работой, чтобы за три-четыре месяца до запланированной беременности будущие мамы обратились к акушеру-гинекологу, это нужно для эффективной и безопасной беременности, для рождения здорового ребенка. Проект включает и заботу о бесплодных парах, где будет выстроена разноуровневая система оказания помощи. Безусловно, задача амбициозная, она не решается в течение одного года и впереди у нас - масштабная работа.

Светлана призналась, что и своих взрослых дочерей вместе с зятьями убеждает родить по трое детей, потому что уверена, что в таких семьях дети растут более ответственными и самостоятельными.

«Дети из многодетных семей - более самостоятельные, приспособленные к жизни, у них есть чувство локтя и защиты от братьев и сестер. А если ребенок один в семье, он испытывает гиперопеку от родителей, бабушек, дедушек, и даже взрослым детям из таких семей часто приходится трудно. - продолжает эксперт. - Но это не государство должно решать, а каждая семья. Трое детей - это замечательный баланс».

Вопросы демографии. Как сохранить и приумножить население Подробнее

Открытый диалог

Специалисты говорят, что еще десять лет назад средний возраст женщины, которая рожала первенца, был 20 - 21 год. Сейчас средний возраст женщины при рождении первого ребенка - 26,5 года. Все хотят обеспечить будущих наследников материальным комфортам, самим достигнуть определенных карьерных высот – это общемировая тенденция, но специалисты надеются, что с помощью таких форматов, как проект «МамаPro» развеют страхи и сомнения тех, кто готов к осознанной беременности, но еще имеет определенные страхи.

Однако в рамках конгресс в статистику поверить сложно: многие пары пришли с 1-2 детьми, мамы в положении активно участвовали в разговоре и не покидали конгресс до последнего спикера. На одной площадке целый день в формате лекции и живого диалога общаются те, кого можно встретить только в кабинетах и по записи: представители роддомов, женских консультаций, экспертов в сфере детского и женского здоровья, руководства системы здравоохранения.

- Мамы и папы на наших мероприятиях очень активные и позитивные, - делится впечатлением руководитель проекта «Мама Pro», врач акушер-гинеколог Диана МАРДАС. — Информационное поле между пациентом и врачом необходимо расширять, тем более, что родители давно не стесняются задавать вопросы, готовы к такому диалогу. Только постоянно общаясь, можно получить ответы на все волнующие вопросы, чтобы пройти путь беременности и родов грамотно и безопасно!

Важные вопросы

На мастер-классе «ТОП-10 практических навыков по уходу за малышом» Диана просила показать навыки ухода за малышами именно пап. Как держать ребенка во время смены подгузника, как обрабатывать пуповину – многие не только знали правильные ответы, но и признавались, что думали, что изобрели их сами. В течение дня родители услышали порядка 20 тематических выступление, особенно большое количество вопросов было по поводу ухода за ребенком, дневного сна малыша и резких пробуждений ночью, а также сезонных аллергий и летних нюансов отдыха с детьми в жарких странах. Пока отцы ловко демонстрировали навыки на куклах в подгузниках, мамы плотным кольцом обступили специалистов по детскому питанию на островке здоровья (презентационная зона) генерального партнера проекта - бренда «Беллакт».

«Питание ребенка - это важная тема для молодых мам, специалистов расспрашивают обо всем: от продуктов для беременных до количества витаминов в одном продукте линейки, - рассказала представитель бренда Наталья ХОДКЕВИЧ. - Мы такому интересу рады, поэтому и приглашаем на конгресс разноплановых и компетентных специалистов. Ну и сами учимся чему-то у мам, прислушиваемся. Знакомство с каждой мамой, каждый отзыв, пожелания, комментарии вдохновляют наших специалистов улучшать наш продукт, создавать новые полезные линейки, например, так мы разработали новую линейку молочных продуктов «Вундеркини» с «Формулой здорового развития» - комплексом витаминов группы В, D и кальция».

Ни один участник события не ушел с пустыми руками. Но главное, уверены организаторы, - полезные знания, которые останутся с каждой семьей. Следующий республиканский конгресс «МамаPro» состоится в конце июня в Витебске. Предварительная регистрация на событие будет открыта совсем скоро, а организаторы уже анонсируют такой же конгресс для пап «ПапаPro», который планируется провести в начале осени в Минске.

«Нас всегда радует, что мамы приходят к нам с папами за руку, — делится соорганизатор проекта «MaмаPro», директор социально-благотворительного учреждения «Бейби Стори» Наталья МИРОНЧУК. — Мы всегда за равенство в распределении обязанностей, за то, чтобы подсказать семьям, как проявить заботу друг о друге и малыше, как не боятся и не стеснятся и простых манипуляций с ребенком, так и действий в экстренных ситуациях. И радует, что современные папы сами заинтересованы в приобретении таких навыков и задают все больше вопросов!»

СПРАВКА

«Мама Pro» — первая офлайн- и онлайн площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования Организован на базе информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям и семьям «Бейби Стори» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь.