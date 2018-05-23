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Беларусь вошла в топ-10 стран по атакам фишеров

24.05.2018 11:03 — Разное | Tut.by  
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11,62% белорусских интернет-пользователей подвергались фишинговым атакам. По этому показателю наша страна заняла седьмое место в мире. Это следует из отчета «Лаборатории Касперского» по итогам первого квартала 2018 года.


Изображение: uıɐɾ ʞ ʇɐɯɐs / flickr.com

Страной с набольшей долей атакованных фишерами пользователей в первом квартале 2018 года стала Бразилия — 19,07%. Также в топ-10 вошли Аргентина, Венесуэла, Албания и Боливия.

Беларусь заняла в «рейтинге» седьмое место: фишеры атаковали 11,62% всех пользователей продуктов компании. Наших ближайших соседей — России, Украины, Литвы, Латвии и Польши в десятке стран не оказалось.


Изображение: securelist.ru

Изображение: securelist.ru

Во всем мире «Лаборатория Касперского» зарегистрировала 90 245 060 попыток перехода пользователя на мошеннические страницы. Процент уникальных атакованных пользователей составил 9,6% от общего количества пользователей продуктов компании.

«Применяемых схем множество, но все они довольно однотипны: пользователя просят „верифицировать“ аккаунт или заманивают его (под предлогом просмотра интересного контента) на фишинговую страницу авторизации», — говорится в документе.

Согласно отчету, особенно часто мошенники маскируются под известные сервисы: создают фальшивые страницы Facebook, рассылают сообщения «от имени» Telegram, предлагают «компенсацию» за блокировку мессенджера или создают копии популярных криптовалютных ICO. Также киберпреступники эксплуатируют тему GDRP, выборов президента в России и необходимости уплаты налогов.

«Главной темой квартала, к которой мы, скорее всего, еще не раз вернемся в этом году, стали персональные данные, — пишут эксперты. — Они по-прежнему являются одним из самых ценных и желанных товаров в мире информационных технологий — для разработчиков сервисов и приложений, для владельцев различных агентств и, конечно, для злоумышленников. К сожалению, не все пользователи осознают необходимость сохранности личной информации — многие все еще не обращают внимания на то, кому и на каких условиях передают свои данные в социальных сетях».

 
 
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11,62% белорусских интернет-пользователей подвергались фишинговым атакам.
 
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