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"Не ставших на путь исправления направят в ЛТП". Кого из тунеядцев освободят от полной оплаты ЖКУ
Списки плательщиков полной стоимости коммунальных услуг
Комиссии по координации работы по содействию занятости населения уже готовы рассматривать обращения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Напомним, к 1 июля Минтруда
Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня», преимущественно это уход за престарелыми родственниками, часто болеющими детьми. Занятыми в экономике также пока считаются и все, у кого имеются и используются для выращивания сельхозпродукции приусадебные и участки для строительства и обслуживания жилья. За исключением Минска и областных центров. В стране десятки тысяч граждан состоят на профилактическом учете в связи с асоциальным образом жизни и злоупотреблением алкогольными напитками, каждый второй — в трудоспособном возрасте. С подачи комиссий, уже созданных в облисполкомах по реализации декрета № 1, после составления трех протоколов и по решению суда граждане, не ставшие на путь исправления, будут направляться в лечебно-трудовые профилактории.
Важный этап подготовительной работы — создание баз данных о тех, кто не занят в экономике с указанием причин почему. Это позволит знать доподлинно ситуацию каждого жителя страны, уровень его квалификации и доходов, вести мониторинг и принимать эффективные решения, отмечает издание.
Ранее в Минтруда
По мнению министра, декрет № 1 в корне изменил действия государства на рынке труда.
— Выбранная активная политика занятости означает: мы идем на предприятия, идем к человеку с одной целью — помочь найти работу, соответствующую его квалификации и по возможности с желаемым уровнем оплаты труда, — сказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на семинаре для местных органов власти в Минском облисполкоме.
В целом, как отметила Ирина Костевич, ситуация на рынке труда страны заметно улучшается:
— В стране нынче 65 тысяч вакансий — это рекордное количество. Наниматели активизировались, но они ждут квалифицированную рабочую силу. И непосредственная задача служб занятости максимально переподготовить, переобучить людей и сбалансировать рынок труда с точки зрения спроса и предложения.
Напомним, пилотную версию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, создание которой предусмотрено декретом № 1,
Ранее в Минтруда прогнозировали, что под действие декрета № 1
Напомним, 17 мая в парламенте
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич 17 мая в парламенте
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Списки плательщиков полной стоимости коммунальных услуг по декрету № 1 будут готовы к 1 февраля 2019 года.
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