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Александр Лукашенко принимает участие в международном форуме «Минский диалог»

24.05.2018 11:18 — Разное | ОНТ  
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Второй день большой политики в белорусской столице. Сегодня форум экспертной инициативы «Минский диалог» продолжается с участием Президента.

Выездная пленарная сессия, в которой принимает участие Александр Лукашенко, проходит в выставочном комплексе «БелЭкспо». Она посвящена следующей теме: «Как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации?». Вопрос важный. Именно к прагматичному взаимодействию между странами белорусский лидер традиционно призывает с разных площадок. В Минск для достижения общих целей съехались около 500 экспертов, политиков, европарламентариев и учёных.

Затронут на форуме и конкретные болевые точки: конфликт в Приднестровье, ситуацию на Донбассе, разрешить которую пытались именно в Минске. Только обсуждением дело не ограничится. Задача экспертов – сообща найти решение общеевропейских проблем не только в области безопасности, но и в экономике. Обсудят на форуме развитие инициативы «Восточное партнёрство», проект «Один пояс – один путь» и взаимоотношения по линии Евразийский экономический союз и Европейский союзы. Программа трёхдневного диалога вышла за рамки. Одновременно специалисты участвуют в ночных сессиях. Предполагается, что форум в Минске положит начало ежегодному открытому диалогу между экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. 

 
Теги: Минск
 
 
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​Второй день большой политики в белорусской столице. Сегодня форум экспертной инициативы «Минский диалог» продолжается с участием Президента.
 
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