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Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с днём тезоименитства
C днём тезоименитства Президент Беларуси поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Александр Лукашенко отметил, что плодотворная деятельность Патриарха Кирилла на посту предстоятеля Русской православной церкви всемерно способствует укреплению нравственных ориентиров в современном мире. Также Президент выразил убеждение, что Патриарх Кирилл и впредь будет приумножать ценность христианских традиций, построенных на идеалах добра, справедливости и милосердия.
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C днём тезоименитства Президент Беларуси поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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