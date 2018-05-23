Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с днём тезоименитства

C днём тезоименитства Президент Беларуси поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Александр Лукашенко отметил, что плодотворная деятельность Патриарха Кирилла на посту предстоятеля Русской православной церкви всемерно способствует укреплению нравственных ориентиров в современном мире. Также Президент выразил убеждение, что Патриарх Кирилл и впредь будет приумножать ценность христианских традиций, построенных на идеалах добра, справедливости и милосердия.