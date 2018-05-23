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Определены победители областного этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2018»
24.05.2018 — Разное | Герой працы
Определены победители областного этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2018»
Из 15 районов области было представлено более чем 180 творческих работ. Жюри отметило активность конкурсантов из Витебска, а также из Витебского, Оршанского, Шумилинского, Сенненского, Шарковщинского, Толочинского, Поставского, Глубокского районов и отобрало 15 лучших.
Среди победителей и ученица Кордонской СШ Шумилинского района Ксения Ковалевская. Её работа «Будущее нации в руках молодежи» заняла второе место в номинации «Медиа III тысячелетия».
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Определены победители областного этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2018» Из 15 районов области было представлено более чем 180 творческих работ. Жюри...
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