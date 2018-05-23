Минск готовится к Форуму регионов Беларуси и России

К Форуму регионов Беларуси и России готовятся в Минске. Пятый съезд состоится в начале октября – мероприятия пройдут в Могилеве, Шклове и Горках. Ожидается, что в открытии Форума примут участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко, передаёт телеканал «МИР 24».

«Александр Григорьевич Лукашенко пригласил Владимира Владимировича Путина для участия в данном мероприятии. Это накладывает на нас очень большую ответственность. Только официальных делегаций – это порядка 500 человек. Конечно же, с учетом принятия участия глав государств в Форуме, – будет около тысячи», – отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич.

В рамках форума пройдет Совет делового сотрудничества Беларуси и России. По традиции его возглавят председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Минске уже состоялось заседание оргкомитета по подготовке мероприятия. Определены приоритетные темы: цифровая экономика, аграрная политика, гармонизация законодательства.

«Не секрет, что не только дружба народов демонстрируется на данном форуме. Это – экономическая, торговая составляющая, и вопросы экономики занимают приоритетное направление», – рассказала председатель оргкомитета по подготовке и проведению Пятого Форума регионов Беларуси и России Марианна Щеткина.

Итоговое заседание совместного оргкомитета с участием представителей Совета Федерации России пройдет летом.