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Президент Литвы Даля Грибаускайте строит себе дом всего за 54 тысячи евро
Проектом дома главы Литвы занималась компания Metro architektūra, глава которой рассказал, что Даля Грибаускайте выбрала типовой вариант — средний между классикой и модерном. В декларации за 22 мая президент указала сумму, в которую ей обойдутся стройматериалы и работы по дому — примерно 53 984 евро, сообщает
Напомним, президент Литвы еще в
За землю Даля Грибаускайте в общей сложности заплатила 75,5 тысяч евро. Предварительный договор о покупке земли в рамках проекта Bajorų parkas президент заключила в августе 2016 года. Тогда она заплатила за землю аванс в размере 10,5 тысяч евро. 28 декабря 2017 года декларация была обновлена, в ней появилась информация о том, что за участок заплачено еще 65 тысяч евро.
За город Даля Грибаускайте собирается переехать после окончания президентских полномочий.
Напомним, гражданка Литвы при нехватке собственных средств может взять кредит. Ставка по кредитам на недвижимость в Литве сейчас одна из самых низких в мире — 2,03% годовых.
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Участок под строительство обошелся дороже - 75, 5 тысяч евро.
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