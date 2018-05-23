Президент Литвы Даля Грибаускайте строит себе дом всего за 54 тысячи евро

Проектом дома главы Литвы занималась компания Metro architektūra, глава которой рассказал, что Даля Грибаускайте выбрала типовой вариант — средний между классикой и модерном. В декларации за 22 мая президент указала сумму, в которую ей обойдутся стройматериалы и работы по дому — примерно 53 984 евро, сообщает D elfi .



Фото: delfi.lt

Напомним, президент Литвы еще в прошлом году купила участок под строительство дома в районе Байорай, который расположен под Вильнюсом.



Фото: delfi.lt

За землю Даля Грибаускайте в общей сложности заплатила 75,5 тысяч евро. Предварительный договор о покупке земли в рамках проекта Bajorų parkas президент заключила в августе 2016 года. Тогда она заплатила за землю аванс в размере 10,5 тысяч евро. 28 декабря 2017 года декларация была обновлена, в ней появилась информация о том, что за участок заплачено еще 65 тысяч евро.



Фото: delfi.lt

За город Даля Грибаускайте собирается переехать после окончания президентских полномочий.

Напомним, гражданка Литвы при нехватке собственных средств может взять кредит. Ставка по кредитам на недвижимость в Литве сейчас одна из самых низких в мире — 2,03% годовых.