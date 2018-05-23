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В Рогачеве иномарка травмировала 6-летнего велосипедиста
24.05.2018 12:10 — Разное | Беларусь Сегодня
-Автомобиль «Mazda 6» под управлением 81-летнего водителя наехал на 6-летнего мальчика, который двигался попутно на детском велосипеде в по краю проезжей части. Его сопровождал дедушка,- рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк,- у пострадавшего мальчика открытый перелом голени. Его доставили в Рогачевскую центральную районную больницу.
По факту ДТП с травмированием ребенка проводится проверка.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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-Автомобиль «Mazda 6» под управлением 81-летнего водителя наехал на 6-летнего мальчика, который двигался попутно на детском велосипеде в по краю проезжей части....
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