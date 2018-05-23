﻿ Почти 2 тыс. Iphone пытались ввезти в Беларусь под видом почтовых отправлений (ФОТО, ВИДЕО). 21.by
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Почти 2 тыс. Iphone пытались ввезти в Беларусь под видом почтовых отправлений (ФОТО, ВИДЕО)

24.05.2018 12:10 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Контрабанда выявлена в пункте пропуска «Бенякони» в двух микроавтобусах Citroen Jumper, рассказали в Государственном таможенном комитете.


Телефоны, а также ноутбуки и ручки торговых марок Apple, Xiaomi, Geberg пытались провезти под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров.


Водители для оформления представили документы на почтовые отправления, отправителями и получателями которых являлись граждане России, сообщили в ГТК. 


Однако в результате проверки было установлено, что под видом почтовых отправлений без декларирования перемещались дорогостоящие телефоны и ноутбуки: 20 ноутбуков Apple MakBook Air, 1807 телефонов Apple Iphone и другое. 

Всего без уплаты таможенных платежей в полном объеме (которые составили бы порядка 450 тыс. рублей) пытались провезти более 1830 единиц товара.



Незаконно перемещаемые товары изъяты, их стоимость оценивается более чем в 2,3 млн рублей. 

Таможней  начаты административные процессы.


 
 
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Контрабанда выявлена в пункте пропуска «Бенякони» в двух микроавтобусах Citroen Jumper, рассказали в Государственном таможенном комитете. Телефоны, а также...
 
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