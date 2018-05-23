В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь попала в топ-10 стран по атакам фишеров Соседи нашей страны — России, Украины, Литвы, Латвии и Польши — в топ не попали. Больше всего пользователей подвергались атакам фишеров в Бразилии — 19,07%. Также...

Соседи нашей страны — России, Украины, Литвы, Латвии и Польши — в топ не попали. Больше всего пользователей подвергались атакам фишеров в Бразилии — 19,07%. Также в списке оказались Аргентина, Венесуэла, Албания и Боливия.Всего компания зафиксировала 90 245 060 попыток перейти на сайты фишеров. Всего мошенники атаковали 9,6% уникальных пользователей составил 9,6% от общего числа пользователей продуктов «Лаборатории Касперского».Чаще всего фишеры маскируются под популярные сервисы: запускают поддельные страницы Facebook, пишут сообщения «от имени» Telegram, предлагают «компенсацию» за блокировку мессенджера или разрабатывают копии популярных криптовалютных ICO.