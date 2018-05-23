Министр транспорта Новой Зеландии ушел в отставку из-за звонка по мобильному





Оказывается, он совершил телефонный звонок по своему мобильнику в тот момент, когда самолет, на борту которого он находился, готовился ко взлету. Это является нарушением правил гражданской авиации, поэтому Фил Туайфорд посчитал, что подобное поведение неприемлемо для министра транспорта.

"Этого нельзя делать никому, а тем более министру транспорта. Приношу свои искренние извинения", — заявил Туайфорд. Он добавил, что в связи с инцидентом подал в отставку.

Сообщается, что глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн не приняла отставку министра, но все вопросы гражданской авиации делегировала заместителю Туайфорда Джули Энн Джентер.