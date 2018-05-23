В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В пятницу и выходные до плюс 26, осадки прекратятся В пятницу осадки еще сохранятся, ночью местами, а днем по юго-западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы (при...

В пятницу осадки еще сохранятся, ночью местами, а днем по юго-западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы (при грозе усиление ветра до 14 м/с). Ближайшей ночью будет от 8 до 14, в пятницу днем – 20-26 выше нуля.В субботу синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром в отдельных районах по крайнему юго-западу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью – от плюс 5 по северо-востоку до 15 тепла по юго-западу, днем будет 19-26 выше нуля.В воскресенье осадков не ожидается. Ночью – от +5 по северо-востоку до +13 по юго-западу, днем – 20-26 со знаком плюс.