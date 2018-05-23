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Лукашенко: Беларусь не рвется в миротворцы, но готова сделать все для ликвидации конфликта в Украине
24.05.2018 12:10 — Разное | Беларусь Сегодня
Выступая на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», Президент с сожалением констатировал:
Между тем Минск тверд и последователен в своей позиции. Александр Лукашенко обратил на это особое внимание:
- Украина – не просто наш сосед. Как и россияне, это братский нам народ. Мы приняли у себя, вдумайтесь только, за короткий промежуток времени более 150 тысяч беженцев - украинских переселенцев и их семей. Помогаем им в трудоустройстве, медобслуживании, социальной и психологической адаптации. Оказываем гуманитарную помощь людям по обе стороны «линии размежевания» на Донбассе. В каком бы формате не проходили переговоры – «нормандском», Трехсторонней контактной группы, двустороннем «Волкер – Сурков», – стороны всегда могут рассчитывать на содействие Беларуси.
- Уважаемые господа, мы никуда не рвемся. У нас своих проблем больше, чем достаточно. Но я уже говорил о нашей заинтересованности в спокойствии в Украине. Если в Украине не будет мира, будет жарко не только нам, но и всем вам. Этот конфликт как можно раньше нужно не просто погасить – ликвидировать. И в этом вы можете на нас рассчитывать. Мы сделаем все, о чем договорятся конфликтующие стороны.
Александр Лукашенко глубоко убежден:
- Единственный путь урегулирования любых международных споров – отказаться от эмоций, накопившихся обид, предрассудков, предубеждений, взаимных обвинений и вернуться к диалогу.
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Лукашенко: Беларусь не рвется в миротворцы, но готова сделать все для ликвидации конфликта в Украине
Выступая на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», Президент с сожалением констатировал: - До сих пор...
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