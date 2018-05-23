Лукашенко предостерегает мировых политиков от необдуманных действий

- Мы часто наблюдаем некоторые телодвижения, порой неуклюжие, мировых политиков. Прежде всего - крупных государств. Пытаемся понять мотивы поступков. Мне кажется, что некоторые из них полагают: сегодня я что-то сказал или скажу, неважно как, завтра это все уйдет, и можно открутить, вернуть время обратно.

Президент предостерегает:

- Самая большая ошибка этих политиков в том, что сегодня сказал, завтра сделал, думая о том, что это не приведет к какому-то глобальному кризису, но в политике и в жизни бывает так: сказал, сделал, назад вернуть невозможно. Поэтому прежде, чем говорить и предпринимать, на первый взгляд, казалось бы, незначительные шаги в том или ином направлении, надо думать, что сказать, а самое главное - что сделать. И понимать, что любой шаг может привести к таким последствиям, которые все больше и дальше будут втягивать не только тебя, но и многие народы в неприемлемый для всего мира процесс. К сожалению, политики очень заболели этой страшной болезнью.

Александр Лукашенко обратился к экспертному сообществу:

- Вы - не простые люди. Вы - люди, которые формируют мнения политиков. Вы не просто влияете на политиков. Вы им в руки даете не только тексты выступлений, но и суть той политики, которую они и их страны проводят. Настало ваше время подумать о том, как будет развиваться наша планета не только завтра, но и в перспективе.