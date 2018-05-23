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Лукашенко: всем государствам нужно задуматься о том, что мы оставим в наследство будущим поколениям
24.05.2018 12:10 — Разное | Беларусь Сегодня
Александр Лукашенко напомнил, что после Второй мировой войны, несмотря на все разногласия, лидеры стран-победительниц смогли договориться и создать ООН, которая сыграла и играет свою роль в обеспечении безопасности. Позже в Хельсинки наши предшественники выработали основополагающие принципы мирных взаимоотношений и подписали Заключительный акт, сформировав в рамках Хельсинкского процесса архитектуру европейской безопасности. Однако новое время диктует новые требования:
- Сегодня всем государствам - большим и малым, всем политикам, экспертам нужно задуматься о том, что мы оставим в наследство будущим поколениям, нашим с вами детям. Несмотря на кризис доверия между некоторыми государствами, сегодня мировому сообществу следует определить конкретные, отвечающие общим интересам направления сотрудничества.
Президент выразил надежду, что итогом конференции в Минске станет выработка конкретных решений по самым актуальным для человечества вопросам. Таким как терроризм, экономическая безопасность, экология, киберпреступления, миграция, урегулирование «замороженных» конфликтов.
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Александр Лукашенко напомнил, что после Второй мировой войны, несмотря на все разногласия, лидеры стран-победительниц смогли договориться и создать ООН,...
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