В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывший директор УП «УКС Пинска» угодил в колонию усиленного режима Начальник Пинского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области Валерий Велесницкий напомнил, что с 2014 по 2016 годы Александр Поживилко требовал от...

напомнил, что с 2014 по 2016 годы Александр Поживилко требовал от подчиненных незаконно начислять и платить ему премии, единовременные выплаты и материальную помощь. Кроме того, продолжает Валерий Велесницкий, на протяжении двух лет руководитель устанавливал размеры тарифных окладов работникам предприятия сверх тех, что максимально предусмотрены законодательством. А это повлекло незаконные начисления и выплату им зарплаты. Отсюда и обвинение в халатности.В итоге бывший директор получил 3,5 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 5 лет. Под стражу он был взят в зале суда Пинского района и г. Пинска.