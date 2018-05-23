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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зубр, МАЗ, карета… Восемь новых световых фигур появятся в Минске Они украсят столицу в районе Минской городской ратуши, Октябрьской площади и площади Якуба Коласа, улиц Притыцкого и Герцена, проспекта Дзержинского и метро...

Они украсят столицу в районе Минской городской ратуши, Октябрьской площади и площади Якуба Коласа, улиц Притыцкого и Герцена, проспекта Дзержинского и метро "Автозаводская", сообщаетсо ссылкой на начальника производственно-технического отдела УП "Мингорсвет" Владлена Чухина.Так, на Октябрьской площади появятся сани, запряженные тройкой лошадей, на площади Свободы - световая арка и карета, на площади Якуба Коласа - композиция в виде старинных листов рукописи, в районе станции метро "Автозаводская" - МАЗ, возле парка Павлова - зубр, на улице Притыцкого - лосиха с лосенком, а на улице Герцена появятся дамы в кринолинах и джентльмены.Сейчас в Минске несколько светящихся малых архитектурных форм. Самые большие - книга у Национальной библиотеки (8,5 на 12 метров) и мяч возле Дома футбола диаметром 11 метров. Также минчан и гостей столицы радуют арфа у Белгосфилармонии, клоун рядом со зданием цирка, трактор на Партизанском проспекте, подарок в районе ГУМа и шайба возле "Минск-Арены".