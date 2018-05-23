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Президент: экономика – ключевой элемент безопасности
24.05.2018 12:10 — Разное | Беларусь Сегодня
- Этот подход мы целенаправленно продвигаем на всех уровнях, включая ОБСЕ. Для обеспечения неконфронтационного и устойчивого развития нашего региона на фоне растущего геополитического противостояния многие государства недооценивают реализацию многоуровневых интеграционных проектов. Находясь на стыке Евразийского и Европейского союзов, Беларусь особо заинтересована в их взаимном сближении. Нужно переходить от абстрактных разговоров к конкретному взаимодействию.
Президент считает, что точек соприкосновения чрезвычайно много. В экономике, энергетике, экологии, гуманитарном сотрудничестве, транспорте и логистике. В борьбе с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью и на многих других направлениях:
- Именно через них шаг за шагом может выстраиваться модель сближения двух крупнейших интеграционных образований и нарабатываться взаимное доверие. Полагаем, что это несëт огромные выгоды для всего континента – от Атлантики до Тихого океана. Не должны появляться новые разделительные линии, а урегулирование затяжных конфликтов может происходить посредством многостороннего экономического сотрудничества. Такую логику необходимо противопоставлять тем, кто распространяет мнение, что Запад и Восток не нужны друг другу.
Александр Лукашенко призывает:
- Надо снова научиться слушать и слышать аргументы друг друга, быть готовыми к разумным компромиссам. Говорю и о российских, и о европейских, и об американских, и о китайских партнёрах. О больших и малых странах, ближних и дальних соседях.
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- Этот подход мы целенаправленно продвигаем на всех уровнях, включая ОБСЕ. Для обеспечения неконфронтационного и устойчивого развития нашего региона на фоне...
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