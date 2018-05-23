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Беларусь готова к активному взаимодействию с ОБСЕ - Лукашенко
24.05.2018 12:10 — Разное | Беларусь Сегодня
Об этом Президент заявил сегодня на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», которая проходит в Минске.
Мы говорим на одном языке в духе Хельсинки, убежден Александр Лукашенко:
- Такой диалог, сколько бы времени он ни потребовал и какие бы формы ни принимал, в конечном итоге приведет к формированию новых конструктивных отношений в регионе ОБСЕ. Уже сегодня видно, что эта работа будет трудной, долгой и потребует консолидации наших усилий. Но мы можем и должны опираться на этом пути на позитивный опыт Хельсинкского процесса, который действительно решил много международных вопросов.
При этом Президент призвал освободиться от иллюзий и избежать ошибок при адаптации и развитии этого процесса на нашем пространстве. Его не надо воспроизводить автоматически:
- Тогда было другое время. Во многом созданная в его рамках архитектура безопасности была адаптирована под биполярный мир и переходный период после завершения холодной войны. Сегодня реальностью стал мир многополярный. Возросло влияние других, неевропейских регионов.
Предлагаемый Александром Лукашенко рецепт таков:
- Необходимо постепенно расширять формат диалога в рамках ОБСЕ. Привлекать к нему таких игроков, как Индия, Япония и, конечно же, Китай, который благодаря реализации своей инициативы ”Один пояс и один путь“ постепенно превращается в фактор европейской политики, как бы кому-то ни хотелось обратного.
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Об этом Президент заявил сегодня на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», которая проходит в Минске. ...
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