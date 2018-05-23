Лукашенко: нужно нарушить монополию диалога только между большими странами

- Сейчас как никогда велика потребность в государствах-единомышленниках, заинтересованных в конструктивном обсуждении всего комплекса накопившихся проблем. В силу непримиримости позиций ключевых игроков именно средние и малые страны получают уникальную возможность инициировать предложения по диалогу и мерам доверия. Необходимо этой возможностью воспользоваться, а не играть роль «статистов» или союзников по военно-политическим блокам, таким как НАТО или ОДКБ. Нужно в хорошем смысле нарушить монополию диалога по этим вопросам только между большими странами.

Более ответственную позицию, считает Президент, следовало бы занять и НАТО. Многие проблемы, с которыми мир столкнулся сегодня, были вызваны расширением НАТО на Восток.