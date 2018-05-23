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Мировые игроки не готовы к остановке спирали конфронтации - Лукашенко
24.05.2018 12:10 — Разное | Беларусь Сегодня
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Выступая на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», Александр Лукашенко констатировал:
- К сожалению, мировые игроки не готовы к остановке спирали конфронтации и даже к компромиссам. Мы видим, что ни одна международная проблема реально не решается.
В качестве примеров, подтверждающих это суждение, Александр Лукашенко привел ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, Украине.
Далеко не просто, по его мнению, в чем-то даже противоречиво складывается обстановка вокруг Северной Кореи. Опять закручивается опасный узел вокруг соглашения по иранской ядерной программе.
К чему это может привести? Адресовав аудитории этот вопрос, Президент призвал:
- Требуется серьезный, непредвзятый, глубокий анализ.
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ФОТО: БЕЛТА Выступая на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», Александр Лукашенко констатировал: - К...
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