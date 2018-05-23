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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировые игроки не готовы к остановке спирали конфронтации - Лукашенко ФОТО: БЕЛТА Выступая на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», Александр Лукашенко констатировал: - К...

Выступая на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», Александр Лукашенко констатировал:В качестве примеров, подтверждающих это суждение, Александр Лукашенко привел ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, Украине.Далеко не просто, по его мнению, в чем-то даже противоречиво складывается обстановка вокруг Северной Кореи. Опять закручивается опасный узел вокруг соглашения по иранской ядерной программе.К чему это может привести? Адресовав аудитории этот вопрос, Президент призвал: