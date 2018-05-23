Лукашенко: мы не с Россией против Европы и не с Европой против России

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Александр Лукашенко подтверждает многовекторность белорусской внешней политики:

- Наши союзнические отношения с Россией, ориентация на интеграцию в рамках Евразийского экономического союза ни в коей мере не ущемляют интересов стран Европы. И наоборот - развитие отношений с Евросоюзом, США, Западом не противоречит динамике нашего тесного взаимодействия на Востоке, а служит созданию зоны доверия.

Внешнеполитические инициативы Беларуси широко и абсолютно известны. Это продвижение идей партнерства интеграционных объединений в Большой Европе, обновление общеевропейского диалога по укреплению безопасности и сотрудничества. Президент резюмирует:

- Они являются логичным выражением объединительной повестки дня, которую Минск предлагает другим членам мирового сообщества.