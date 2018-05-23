|
Лукашенко: Европа может и должна показать пример в решении вопросов, существующих между Востоком и Западом
24.05.2018 12:10 — Разное | Беларусь Сегодня
Убежденность в этом Президент выразил сегодня на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», которая проходит в Минске.
И Беларуси, и многим странам Центральной и Восточной Европы грозит оказаться на линии цивилизационного разлома, считает Александр Лукашенко:
- Уверен, что и нам, и названным странам такая перспектива неприемлема. Уже является очевидной взаимосвязь, казалось бы, далеких конфликтов в других регионах мира и нелегальной миграции, а также угрозы терроризма в Европе. Ведь безопасность из абстрактного понятия стала конкретным, осязаемым явлением, а ее отсутствие в любой момент может затронуть каждого из нас.
Президент убежден:
- Если сегодня великие державы не могут договориться между собой, то это не означает, что все остальные страны должны сидеть молча и ждать их указаний. Европа может и должна показать пример в решении вопросов, существующих между Востоком и Западом. Стать местом урегулирования злободневных проблем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко: Европа может и должна показать пример в решении вопросов, существующих между Востоком и Западом
Убежденность в этом Президент выразил сегодня на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», которая проходит в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)