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Президент: кибервоздействие стало фактором всеобщей уязвимости
24.05.2018 12:10 — Разное | Беларусь Сегодня
По словам Александра Лукашенко, наряду с беспрецедентным ростом терроризма и числа региональных конфликтов, мощными социально-экономическими дисбалансами, фундаментальными угрозами демографического и экологического характера, мы сталкиваемся с новыми - ”мутировавшими“ - вызовами:
- Свою роль играют электронные и цифровые методы, которые используются в политической борьбе и медиапространстве. По сути, информация - это новое оружие. Кибервоздействие стало фактором всеобщей уязвимости, тем более при отсутствии каких-либо правил в этой сфере. И зачастую сразу не поймешь, кто за всем этим стоит.
Даже большой спорт, включая Олимпийские игры, бывшие некогда символом примирения, вновь становится разменной монетой в политических играх. Александр Лукашенко убежден:
- Совершенно очевидно, что многие прежние рецепты глобального и регионального управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не годятся. Они часто не срабатывают, а новые еще пока не выработаны.
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По словам Александра Лукашенко, наряду с беспрецедентным ростом терроризма и числа региональных конфликтов, мощными социально-экономическими дисбалансами,...
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