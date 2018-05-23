Фотовыставка в рамках конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». Фото:

Б ЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: ситуация в мире непредсказуема, между Западом и Россией набирает обороты санкционное и информационное противоборство Заявив об этом на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», Президент уточнил: Фотовыставка в рамках...

По мнению Александра Лукашенко, сегодня многие осознают высокий уровень противостояния, пока, правда, без масштабного "горячего" конфликта. В экспертных кругах есть суждение, что сегодня ситуация даже хуже, чем во времена холодной войны.Президент:“.Отличительной же особенностью нынешней ситуации, по мнению Александра Лукашенко, является именно отсутствие всякой стабильности и непредсказуемость.