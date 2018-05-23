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Лукашенко: ситуация в мире непредсказуема, между Западом и Россией набирает обороты санкционное и информационное противоборство
24.05.2018 12:10 — Разное | Беларусь Сегодня
Заявив об этом на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», Президент уточнил:
Фотовыставка в рамках конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». Фото:
- Между Западом и Россией набирают обороты санкционное и информационное противоборство, торговые войны. Они стали повседневностью, обыденным делом. Не видно конца нагнетанию ситуации между США, ЕС и Россией, а теперь вовлекают и Китай. Активно раскручивается маховик гонки вооружений.
По мнению Александра Лукашенко, сегодня многие осознают высокий уровень противостояния, пока, правда, без масштабного "горячего" конфликта. В экспертных кругах есть суждение, что сегодня ситуация даже хуже, чем во времена холодной войны.
Президент:
- Действительно опасное соперничество СССР и США при поддержке их союзников в 70 – 80-е годы было по-своему предсказуемым и, если хотите, сбалансированным. Обе стороны использовали понятный и схожий инструментарий распространения своего геополитического влияния. Это наращивание военной мощи, экономическая и военная помощь союзникам, силовые интервенции в традиционном военном формате, сохранение возможностей использования ядерного оружия как последнего аргумента. Проще говоря - существовала ”стабильная нестабильность“.
Отличительной же особенностью нынешней ситуации, по мнению Александра Лукашенко, является именно отсутствие всякой стабильности и непредсказуемость.
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Лукашенко: ситуация в мире непредсказуема, между Западом и Россией набирает обороты санкционное и информационное противоборство
Заявив об этом на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», Президент уточнил: Фотовыставка в рамках...
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