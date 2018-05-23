Лукашенко: нет более важного вопроса, чем сохранение мира

- Любой здравомыслящий человек подтвердит, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира и обеспечение его устойчивого развития. Поэтому важно выработать и представить политикам четкие предложения, как это сделать с соблюдением интересов всех сторон.

На то, что планета близко подошла к пропасти серьезного конфликта, - обращает внимание Президент - предупреждают многие независимые и авторитетные источники. В этом русле был выдержан недавний доклад Мюнхенской конференции по безопасности. Это разговор с продолжением:

- Сегодня мы также намерены вести разговор на эту тему, а затем продолжить его осенью в белорусской столице на встрече Основной группы Мюнхенской конференции.