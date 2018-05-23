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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: мы не можем безучастно ждать, пока полыхнет пожар Третьей мировой войны Фото: БЕЛТА Александр Лукашенко напомнил, что белорусская инициатива родилась не на пустом месте: - Происходящие в последние годы конфликты только...

Александр Лукашенко напомнил, что белорусская инициатива родилась не на пустом месте:При этом Президента беспокоит прежде всего отсутствие гарантий недопущения масштабного вооруженного конфликта. Пусть даже непреднамеренного:По мнению Александра Лукашенко, многих произошедшее тогда ничему не научило. Как результат - в условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций в мире принципиальные противоречия между государствами накапливаются и принимают острую форму: