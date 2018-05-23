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Лукашенко: мы не можем безучастно ждать, пока полыхнет пожар Третьей мировой войны

24.05.2018 12:10 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко напомнил, что белорусская инициатива родилась не на пустом месте:

- Происходящие в последние годы конфликты только подтверждают наши худшие опасения насчет развития ситуации в мире. Великие державы, призванные быть надежными гарантами стабильности, сегодня не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов. С одной стороны, они говорят о важности сохранения архитектуры современной безопасности, а с другой - не оставляют попыток обойти вето в Совбезе ООН. Это подтверждает руководство ОБСЕ. Об этом недавно говорил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, с тревогой указывая на кризис функционирования самого Совета Безопасности.

При этом Президента беспокоит прежде всего отсутствие гарантий недопущения масштабного вооруженного конфликта. Пусть даже непреднамеренного:

- Вдумайтесь: треть государств нашей планеты так или иначе вовлечены в боевые действия. По большому счету, это превышает количество стран-участниц Второй мировой войны. Однако мы не можем безучастно ждать, пока полыхнет пожар Третьей. Это было бы непростительной беспечностью, и белорусы как никто понимают ее последствия. Мы еще не забыли, как по нашей земле столетиями проходили чужеземные захватчики, принося только гибель и разрушения. Крупным геополитическим игрокам пора задуматься о состоянии современных международных отношений, которые уж очень напоминают ситуацию перед Первой мировой войной.

По мнению Александра Лукашенко, многих произошедшее тогда ничему не научило. Как результат - в условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций в мире принципиальные противоречия между государствами накапливаются и принимают острую форму:

- На авансцену вновь выходит стратегическое соперничество, конкуренция между ведущими странами. Снова, пусть и под благовидными предлогами, они делают ставку на силу, в том числе военную, как один из видов продвижения своих интересов.
Президент: значимость Беларуси как удобной площадки для переговоров возрастает

Лукашенко: нет более важного вопроса, чем сохранение мира

Лукашенко: ситуация в мире непредсказуема, между Западом и Россией набирает обороты санкционное и информационное противоборство

Президент: кибервоздействие стало фактором всеобщей уязвимости

Лукашенко: Европа может и должна показать пример в решении вопросов, существующих между Востоком и Западом

Лукашенко: мы не с Россией против Европы и не с Европой против России

Лукашенко: мировые игроки не готовы к остановке спирали конфронтации

Лукашенко: нужно нарушить монополию диалога только между большими странами

Лукашенко: Беларусь готова к активному взаимодействию с ОБСЕ

Президент: экономика – ключевой элемент безопасности

Лукашенко: всем государствам нужно задуматься о том, что мы оставим в наследство будущим поколениям

 
 
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Фото: БЕЛТА Александр Лукашенко напомнил, что белорусская инициатива родилась не на пустом месте: - Происходящие в последние годы конфликты только...
 
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