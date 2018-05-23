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Что смотреть в Большом театре оперы и балета? Рекомендации критиков
Давно собираетесь сходить на балет или в оперу, но не знаете, что выбрать? AFISHA.TUT.BY предлагает послушать советы тех, для кого смотреть спектакли — работа, и выбирает три балета и три оперы
Рекомендую посмотреть балет «Ромео и Джульетта». Это один из немногих спектаклей Валентина Елизарьева, который остался в репертуаре (его балеты снимаются, и то, что осталось, жалко пропускать). И это один из лучших спектаклей Валентина Николаевича. Он создан еще в 1980-х, но не потерял свежести, поскольку Елизарьев всегда актуализирует, приближает вечные истории и известнейшие мировые сюжеты к мироощущению современного человека. Существует знаменитая эталонная версия «Ромео и Джульетты», созданная первым постановщиком этого балета в СССР Леонидом Лавровским, и ее влияние ощущается в большинстве последующих версий. Валентину Елизарьеву удалось создать спектакль собственной оригинальной концепции, в которой он избегает эпичности и историзма, и, следуя за жанровым определением Прокофьева — лирические сцены, — создает обобщенный балет-симфонию. Главную мысль можно выразить кратко: любовь сильна, но смерть не менее сильна, чем любовь. Поэтому Елизарьев вводит в этот спектакль такой символический образ, как Вражда. Это персонажи, затянутые в серо-бурые трико, разводы на которых напоминают кровеносные сосуды. Они незримо присутствуют на сцене — как некая высшая, роковая сила, которая подталкивает людей к тем или иным, но в данном случае не самым лучшим поступкам. И этот образ Вражды придает спектаклю философское звучание: это не просто лирическая история, а лирико-философский балет.
Обратите внимание на недавнюю премьеру оперы «Богема». Прекрасная музыка. Очень хорошее вокальное исполнение, достойное лучших мировых сцен. Кинематическое искусство, позволяющее изображению оживать. Масса отсылок к работам художников-авангардистов начала ХХ века. В результате — своеобразная викторина для знатоков: кто больше отгадает? Незнатокам тоже будет интересно, и после спектакля они наверняка загуглят имена художников. Тех, кто хорошо знает оперу, удивят неожиданные характеры героев, и в первую очередь Мими. Она показана не кисейной барышней, требующей постоянной помощи, а самостоятельной девушкой, которая сознательно делает свой жизненный выбор, — таким образом, возникает еще и гендерная тема. А вообще, просто очень классный спектакль во всех отношениях. «Богему» можно смотреть много раз, независимо от состава — и каждый раз будешь открывать что-то новое.
Среди премьер этого сезона советую обратить внимание на оперу «Богема», о которой
Продолжительность «жизни» спектаклей редко превышает десять лет, а премьера «Спартака» состоялась еще в 1980-м (осенью 2017-го Валентин Елизарьев возобновил его на сцене Оперного). Двадцать восемь лет назад Елизарьев с согласия композитора Арама Хачатуряна «перемонтировал» партитуру и отказался в либретто от второстепенных героев. Он переосмыслил историю римского гладиатора и смог выйти на уровень философского обобщения. Спартак Елизарьева выступает борцом за свободу, а его противник Красс борется за стабильность и существование античного мира, который, по его мнению, может разрушить беглый гладиатор. А еще балет Елизарьева — это красивая, хотя и трагичная история любви. Несмотря на свой почтенный возраст, «Спартак» до сих пор выглядит как новый: он куда интереснее и глубже, чем многие балетные премьеры последних лет.
Я бы советовала обязательно посмотреть лицензионные постановки балетов Иржи Килиана «Маленькая смерть» и «Шесть танцев». Они уже стали хореографической классикой ХХ века, но на сегодняшний день это едва ли не самое современное, что есть в балетном репертуаре театра. «Маленькая смерть» — это удивительно чувственные дуэты, в которых захватывает красота линий и разнообразие передаваемых в танце оттенков чувств, совпадение визуальных образов с музыкой Моцарта. А «Шесть танцев» — тонкая ирония над Галантным веком и редкий для белорусской сцены пример балета, в котором солирует гротеск. Работы Килиана совсем небольшие по хронометражу, бессюжетные, очень музыкальные, аскетичные по оформлению (но каждый его элемент: от световой партитуры до зеленого яблока в руках танцовщика — важная составляющая общей концепции спектакля). Его балеты стоит посмотреть, чтобы иметь представление об альтернативе грандиозным сюжетным, наряженным в пышные декорации и костюмы постановкам, которые часто скрывают за эффектностью сценографии пустоту и несостоятельность остальных элементов. А еще просто потому, что это невероятно красиво.
На спектакль «Сівая легенда» нужно сходить уже хотя бы потому, что это одна из немногих белорусских опер (белорусский материал и авторы), которая есть в репертуаре нашего театра. Во-первых, это замечательная, очень глубокая музыка белорусского композитора Дмитрия Смольского. Ее можно слушать даже с закрытыми глазами, при этом представляя образы Владимира Короткевича, который написал прекрасную повесть, а потом сам создал либретто оперы. Во-вторых, показы «Сівой легенды» сопровождаются интересной дополнительной программой: выступлениями фолк-групп, однодневными показами редких икон, выставками… Опера плюс дополнительная программа вводят в контекст белорусской культуры. И, думаю, будет интересно посмотреть спектакль, а потом почитать книгу. У меня, например, возникло сильное желание перечитать Короткевича. А те, кто не читал, захотят прочитать повесть — чтобы сравнить свои ощущения от спектакля и книги.
Посоветую «Летучего голландца». Опера «Летучий голландец» — первое появление музыкальной драматургии Рихарда Вагнера на сцене Большого театра Беларуси. Реформатор Вагнер противопоставлял свои произведения итальянской большой опере с ее внешними эффектами. Лаконичность формы свойственна и белорусской постановке. Романтическая история вечного скитальца, проклятого и мечтающего об избавлении, погружена в мистическую атмосферу. На сцене — условная декорация в мрачноватых серо-синих тонах, напоминающая пиратский корабль-призрак. Авторы бережно отнеслись к классическому материалу, но спектакль выглядит современно за счет оригинально решенных сцен и стильной сценографии.
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