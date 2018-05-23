Что смотреть в Большом театре оперы и балета? Рекомендации критиков

Давно собираетесь сходить на балет или в оперу, но не знаете, что выбрать? AFISHA.TUT.BY предлагает послушать советы тех, для кого смотреть спектакли — работа, и выбирает три балета и три оперы Большого театра .



Светлана Улановская, танцевальный и балетный критик, преподаватель Белорусской государственной академии музыки

Балет «Ромео и Джульетта»

Рекомендую посмотреть балет «Ромео и Джульетта». Это один из немногих спектаклей Валентина Елизарьева, который остался в репертуаре (его балеты снимаются, и то, что осталось, жалко пропускать). И это один из лучших спектаклей Валентина Николаевича. Он создан еще в 1980-х, но не потерял свежести, поскольку Елизарьев всегда актуализирует, приближает вечные истории и известнейшие мировые сюжеты к мироощущению современного человека. Существует знаменитая эталонная версия «Ромео и Джульетты», созданная первым постановщиком этого балета в СССР Леонидом Лавровским, и ее влияние ощущается в большинстве последующих версий. Валентину Елизарьеву удалось создать спектакль собственной оригинальной концепции, в которой он избегает эпичности и историзма, и, следуя за жанровым определением Прокофьева — лирические сцены, — создает обобщенный балет-симфонию. Главную мысль можно выразить кратко: любовь сильна, но смерть не менее сильна, чем любовь. Поэтому Елизарьев вводит в этот спектакль такой символический образ, как Вражда. Это персонажи, затянутые в серо-бурые трико, разводы на которых напоминают кровеносные сосуды. Они незримо присутствуют на сцене — как некая высшая, роковая сила, которая подталкивает людей к тем или иным, но в данном случае не самым лучшим поступкам. И этот образ Вражды придает спектаклю философское звучание: это не просто лирическая история, а лирико-философский балет.



Надежда Бунцевич, театральный и музыкальный критик, редактор отдела газеты «Культура»

Опера «Богема»

Обратите внимание на недавнюю премьеру оперы «Богема». Прекрасная музыка. Очень хорошее вокальное исполнение, достойное лучших мировых сцен. Кинематическое искусство, позволяющее изображению оживать. Масса отсылок к работам художников-авангардистов начала ХХ века. В результате — своеобразная викторина для знатоков: кто больше отгадает? Незнатокам тоже будет интересно, и после спектакля они наверняка загуглят имена художников. Тех, кто хорошо знает оперу, удивят неожиданные характеры героев, и в первую очередь Мими. Она показана не кисейной барышней, требующей постоянной помощи, а самостоятельной девушкой, которая сознательно делает свой жизненный выбор, — таким образом, возникает еще и гендерная тема. А вообще, просто очень классный спектакль во всех отношениях. «Богему» можно смотреть много раз, независимо от состава — и каждый раз будешь открывать что-то новое.



Денис Мартинович, критик, редактор рубрики «Кругозор» портала TUT.BY

Балет «Спартак» и опера «Богема»

Среди премьер этого сезона советую обратить внимание на оперу «Богема», о которой писал подробно , и балет «Спартак».

Продолжительность «жизни» спектаклей редко превышает десять лет, а премьера «Спартака» состоялась еще в 1980-м (осенью 2017-го Валентин Елизарьев возобновил его на сцене Оперного). Двадцать восемь лет назад Елизарьев с согласия композитора Арама Хачатуряна «перемонтировал» партитуру и отказался в либретто от второстепенных героев. Он переосмыслил историю римского гладиатора и смог выйти на уровень философского обобщения. Спартак Елизарьева выступает борцом за свободу, а его противник Красс борется за стабильность и существование античного мира, который, по его мнению, может разрушить беглый гладиатор. А еще балет Елизарьева — это красивая, хотя и трагичная история любви. Несмотря на свой почтенный возраст, «Спартак» до сих пор выглядит как новый: он куда интереснее и глубже, чем многие балетные премьеры последних лет.

Екатерина Еремина, критик, сотрудник Национальной академии наук Беларуси

Балеты «Маленькая смерть» и «Шесть танцев»

Я бы советовала обязательно посмотреть лицензионные постановки балетов Иржи Килиана «Маленькая смерть» и «Шесть танцев». Они уже стали хореографической классикой ХХ века, но на сегодняшний день это едва ли не самое современное, что есть в балетном репертуаре театра. «Маленькая смерть» — это удивительно чувственные дуэты, в которых захватывает красота линий и разнообразие передаваемых в танце оттенков чувств, совпадение визуальных образов с музыкой Моцарта. А «Шесть танцев» — тонкая ирония над Галантным веком и редкий для белорусской сцены пример балета, в котором солирует гротеск. Работы Килиана совсем небольшие по хронометражу, бессюжетные, очень музыкальные, аскетичные по оформлению (но каждый его элемент: от световой партитуры до зеленого яблока в руках танцовщика — важная составляющая общей концепции спектакля). Его балеты стоит посмотреть, чтобы иметь представление об альтернативе грандиозным сюжетным, наряженным в пышные декорации и костюмы постановкам, которые часто скрывают за эффектностью сценографии пустоту и несостоятельность остальных элементов. А еще просто потому, что это невероятно красиво.

Лариса Тимошик, критик, главный редактор газеты «Літаратура і мастацтва»

Опера «Сівая легенда»

На спектакль «Сівая легенда» нужно сходить уже хотя бы потому, что это одна из немногих белорусских опер (белорусский материал и авторы), которая есть в репертуаре нашего театра. Во-первых, это замечательная, очень глубокая музыка белорусского композитора Дмитрия Смольского. Ее можно слушать даже с закрытыми глазами, при этом представляя образы Владимира Короткевича, который написал прекрасную повесть, а потом сам создал либретто оперы. Во-вторых, показы «Сівой легенды» сопровождаются интересной дополнительной программой: выступлениями фолк-групп, однодневными показами редких икон, выставками… Опера плюс дополнительная программа вводят в контекст белорусской культуры. И, думаю, будет интересно посмотреть спектакль, а потом почитать книгу. У меня, например, возникло сильное желание перечитать Короткевича. А те, кто не читал, захотят прочитать повесть — чтобы сравнить свои ощущения от спектакля и книги.

Ксения Дубовская, театровед, преподаватель Белорусской государственной академии искусств

Опера «Летучий голландец»

Посоветую «Летучего голландца». Опера «Летучий голландец» — первое появление музыкальной драматургии Рихарда Вагнера на сцене Большого театра Беларуси. Реформатор Вагнер противопоставлял свои произведения итальянской большой опере с ее внешними эффектами. Лаконичность формы свойственна и белорусской постановке. Романтическая история вечного скитальца, проклятого и мечтающего об избавлении, погружена в мистическую атмосферу. На сцене — условная декорация в мрачноватых серо-синих тонах, напоминающая пиратский корабль-призрак. Авторы бережно отнеслись к классическому материалу, но спектакль выглядит современно за счет оригинально решенных сцен и стильной сценографии.