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Как тестируют освещение на минском стадионе "Динамо"
До открытия минского стадиона «Динамо» остался всего месяц. На его реконструкцию ушло шесть лет и около 200 миллионов долларов. Это будет главная легкоатлетическая и футбольная арена страны на 22 246 зрителей.
В 2019 году на «Динамо» пройдут вторые Европейские игры.
Сейчас работы на объекте ведутся круглосуточно: 1600 строителей доделывают фасад и трибуны. На стадиое уже
Осветительные мачты делали на Могилевском заводе технологических конструкций. Высота каждой — 68 метров, а вес — 120 тонн. Как они будут гореть — в нашем видео.
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До открытия минского стадиона "Динамо" остался всего месяц. На его реконструкцию ушло шесть лет и около 200 миллионов долларов. Это будет главная легкоатлетическая и...
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