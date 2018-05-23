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Как тестируют освещение на минском стадионе "Динамо"

24.05.2018 12:04 — Разное | Tut.by  
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До открытия минского стадиона «Динамо» остался всего месяц. На его реконструкцию ушло шесть лет и около 200 миллионов долларов. Это будет главная легкоатлетическая и футбольная арена страны на 22 246 зрителей.

В 2019 году на «Динамо» пройдут вторые Европейские игры.

Сейчас работы на объекте ведутся круглосуточно: 1600 строителей доделывают фасад и трибуны. На стадиое уже уложили газон и начали тестировать систему освещения.

Осветительные мачты делали на Могилевском заводе технологических конструкций. Высота каждой — 68 метров, а вес — 120 тонн. Как они будут гореть — в нашем видео.

 

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До открытия минского стадиона "Динамо" остался всего месяц. На его реконструкцию ушло шесть лет и около 200 миллионов долларов. Это будет главная легкоатлетическая и...
 
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