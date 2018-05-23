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Спасатели устроят большой праздник на площади Строителей. Будет кроссфит, выставка техники и игровая площадка для детей

24.05.2018 — Разное | Новости Полоцка  
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1 июня в Новополоцке пройдет открытый турнир на призы генерального директора ОАО «Нафтан» среди спасателей пожарных подразделений МЧС, приуроченный к 60-летию города.


Спасатели устроят большой праздник на площади Строителей. Будет кроссфит, выставка техники и игровая площадка для детей

– С 10:00 на площади будет работать программа «101 спешит на помощь». На ней спасатели подготовят игры «Потуши пожар», «Детский пожарный кроссфит», «Спасатель-альпинист» и другие. Кроме того, гости праздника смогут увидеть пожарную технику, – рассказал gorod214.by Николай Якубенястарший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Новополоцкого ГОЧС.

Спасатели устроят большой праздник на площади Строителей. Будет кроссфит, выставка техники и игровая площадка для детей

С 11 часов начнется ключевая часть мероприятия – турнир по пожарному кроссфиту. Посмотрите, как это выглядит: В центре Новополоцка сегодня спасали «раненых» и носили огнетушители на скорость

Напомним, что с 1 по 10 июня в Новополоцке пройдут торжества по случаю 60-летнего юбилея города. Известно, что 9 июня в город приедет бродячий фестиваль уличных театров и цирка. В конце мая на перекрестке Калинина и Молодежной установят световые буквы «Я люблю Новополоцк».

Накануне юбилея города Gorod214.by продолжает знакомиться с лучшей книгой об истории Новополоцка (автор - Макс Шлеймович) и рассказывать вам о самых интересных местах в ней. Мы уже показывали фотографии тех, кто (и как) строил нефтеград 60 лет назад. Удивлялись факельному шествию и сжиганию чучела со свастикой на десятилетие города. Вспомнили, как появились «Пралеска», новый автовокзал и гостиница «Беларусь».

Читайте еще: Уникальная особенность Новополоцка, которую перестали замечать (возможно, она скоро исчезнет)


 
 
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– С 10:00 на площади будет работать программа «101 спешит на помощь». На ней спасатели подготовят игры «Потуши пожар», «Детский пожарный кроссфит»,...
 
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