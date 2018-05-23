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Спасатели устроят большой праздник на площади Строителей. Будет кроссфит, выставка техники и игровая площадка для детей
24.05.2018 — Разное | Новости Полоцка
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1 июня в Новополоцке пройдет открытый турнир на призы генерального директора ОАО «Нафтан» среди спасателей пожарных подразделений МЧС, приуроченный к 60-летию города.
– С 10:00 на площади будет работать программа «101 спешит на помощь». На ней спасатели подготовят игры «Потуши пожар», «Детский пожарный кроссфит», «Спасатель-альпинист» и другие. Кроме того, гости праздника смогут увидеть пожарную технику, – рассказал gorod214.by Николай Якубеня, старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Новополоцкого ГОЧС.
С 11 часов начнется ключевая часть мероприятия – турнир по пожарному кроссфиту. Посмотрите, как это выглядит:
Напомним, что с 1 по 10 июня в Новополоцке пройдут торжества по случаю 60-летнего юбилея города. Известно, что 9 июня в город
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Спасатели устроят большой праздник на площади Строителей. Будет кроссфит, выставка техники и игровая площадка для детей
– С 10:00 на площади будет работать программа «101 спешит на помощь». На ней спасатели подготовят игры «Потуши пожар», «Детский пожарный кроссфит»,...
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