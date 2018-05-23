"Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич: "Не могу сказать, что полностью довольна своей внешностью"

Бывало так, что, взглянув утром в зеркало, вы не узнавали себя? То ли дело девушки «с обложки». Включаешь телевизор, а там они — красивые, стройные и с укладкой. В 6 утра. Как тут не закомплексовать?

В проекте LADY «Одно утро» мы застаем любимиц публики прямо за утренним кофе — и подсматриваем за тем, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Даже перед очередным селфи для инстаграма.

В рамках проекта мы заглядывали к Анне Бонд , Надежде Тимофеевой , Катерине Раецкой , Ольге Рыжиковой , Алене Ланской , Искуи Абалян и Дарье Реут .

А сегодня встретились с новоиспеченной «Мисс Беларусь» — Марией Василевич, — чтобы выяснить, как самая красивая девушка страны ухаживает за собой и что ей принес этот титул.

— Просыпаться я люблю часов в 7. Зимой, конечно, сложно заставить себя встать с постели, когда за окном еще темно, но летом мне это только в радость. Ведь проще проснуться пораньше и спокойно собраться, чем дать себе лишних десять минут на сон и все делать впопыхах.





Если есть желание, устраиваю утреннюю пробежку, а дальше стандартная схема: душ, завтрак. Любимое утреннее блюдо — овсянка, и я стараюсь ей не изменять! (Смеется.) Иногда могу съесть творог или яичницу. Но главный утренний ритуал — это конфета или кусочек шоколада к кофе.





— После душа чувствую стянутость кожи, поэтому всегда увлажняю ее. Для тела использую легкое молочко, для лица — тоник или крем. Причем косметику стараюсь выбирать практически без отдушек. Из-за плохого зрения у меня обострено обоняние, и яркие ароматы быстро надоедают, даже раздражают. Большее доверие у меня вызывает косметика без запаха или же с минимальным, естественным ароматом. Ведь отдушка — это лишний химикат в вашем креме, зачем наносить его на кожу?





— Если с кожей совсем беда — например, она сильно шелушится после плотных макияжей, пользуюсь тканевыми масками. В большом количестве взяла их с собой на конкурс: ложились спать мы поздно, а вставали рано, и такие маски в короткий срок преображали лицо. Кстати, вот лайфхак: перед использованием пакетик с маской лучше положить в холодильник — так она не только увлажнит, но и приведет кожу в тонус.

Вообще увлажнение — это максимум, что я делаю для своей кожи сейчас, и каких-то особых ритуалов у меня нет.





— С правилами ухода за кожей меня знакомила мама. Она не так часто пользуется декоративной косметикой и делает акцент именно на уходе. Для своего возраста мама выглядит просто прекрасно — я думаю, это повод прислушиваться к ее рекомендациям. (Смеется.) Не перебарщивать с декоративной косметикой, давать коже отдохнуть (особенно летом, чтобы не забивались поры) — те переданные мамой «заповеди», которым я стараюсь следовать.





Именно ухаживающей косметике я уделяю большее внимание. Покупаю по рекомендациям: либо мне дали совет друзья или профессионалы, с которыми я пересеклась по работе, либо я увидела сразу несколько отзывов о том, что это хороший продукт. У меня не бывает импульсивных покупок, и я не положу средство к себе в сумку лишь из-за красивой баночки или именитого бренда. К тому же бюджет не резиновый, и это еще один аргумент в пользу обдуманных трат.

— Много раз убеждалась в том, что качество волос зависит от генетики, и от масок шевелюра гуще не станет. Все, что действительно в наших силах, — это поддерживать структуру волос и защищать от негативных воздействий. Поэтому я не трачу баснословные суммы на шампунь (для меня это просто очищающее средство), не хожу на ботокс для волос и кератиновое выпрямление. Если кончики сохнут или секутся, я наношу маску или иду в салон на восстанавливающую процедуру.





— Визуально к конкурсу я себя никак не готовила: волосы не красила, зубы не отбеливала. Важнее была эмоциональная подготовка. (Улыбается.) И с кожей я ничего толком не делала: лишь пыталась избавиться от шелушений, периодически отказываясь от декоративной косметики и используя тканевые маски.

У косметолога перед «днем Х» тоже не была. Честно говоря, к подобным услугам я прибегала лишь один раз в жизни! И это был экстренный случай, когда кожу нужно было быстро привести в порядок после очередной съемки. Мне сделали маску, рассказали, что нужно делать, чтобы не сталкиваться с такими проблемами… Не могу сказать, что этот визит был для меня очень полезен. Так что, наверное, пока рак на горе не свистнет, вновь к косметологу я не пойду! (Смеется.)





— Еще до «Мисс Беларусь» у меня был опыт работы моделью. А любая съемка — это, как правило, довольно интенсивный макияж, так что средств для его снятия у меня очень много. (Смеется.) Если на лице был плотный, водостойкий мейк, я использую гель-пенку, потом дополнительно очищаю кожу мицеллярной водой и восстанавливаю рН с помощью тоника. А если красилась сама, мне достаточно лишь мицеллярной воды, после чего я ополаскиваю кожу водой и тонизирую ее. Кстати, пользоваться тоником мне тоже порекомендовала моя мама. (Улыбается.)





— В обычной жизни я предпочитаю минимальный макияж: наношу ВВ-крем, немного румян, подкрашиваю ресницы и брови. Я гораздо больше себе нравлюсь такой — свежей и отдохнувшей, нежели с интенсивными смоки, например. (Улыбается.)





Не могу сказать, что полностью довольна своей внешностью: девушки всегда находят к чему придраться. Бывает, что на свои фото накладываю фильтры и убираю мелкие огрехи, но нос в фотошопе не уменьшаю и губы не накачиваю! (Смеется.) Люди все равно увидят меня вживую такой, какая я есть, со всеми достоинствами и недостатками. И нет смысла перекраивать себя онлайн ради популярности или подписчиков.





— Если бы у меня спросили, какое средство я бы оставила из всей своей косметички, это однозначно был бы консилер! У меня очень тонкая кожа под глазами, и такие продукты реально спасают. Кстати, конкретно этот консилер я советовала девочкам — участницам «Мисс Беларусь»: многие из них купили и остались очень довольны.





— Брови у меня довольно густые, поэтому я лишь немного корректирую карандашом хвостик — делаю его более ровным и укладываю гелем. Долго думала сходить на коррекцию бровей, но так и не решилась: боюсь, что результат мне не понравится.





В макияже глаз предпочитаю спокойные, натуральные оттенки. Обычно я выравниваю цвет верхнего века светлыми тенями и слегка выделяю складку. Иногда могу добавить немного сатиновых теней на центр подвижного века и во внутренний уголок глаза — мне кажется, так взгляд становится распахнутым. Завершаю макияж тушью: у меня она белорусская, с аргановым маслом в составе. И, кстати, она действительно укрепляет ресницы!





— В самом конце я добавляю немного румян на яблочки щек и выделяю выступающие части лица хайлайтером. Скульпторами я не пользуюсь — наверное, потому что не умею. (Смеется.) Но иногда могу пройтись по контуру лица светлым бронзером. И если нужно, чтобы макияж долго держался, закрепляю его фиксирующим спреем.





— Я понимаю, что вместе с титулом «Мисс Беларусь» приобрела статус публичной личности и, возможно, образца для подражания… Хотя сама с этим не совсем согласна. Но, например, молодые мамы, увидевшие фото Кейт Миддлтон сразу после роддома (недавний выход герцогини Кембриджской наделал немало шума в Сети . — Прим. редакции), явно почувствовали себя неловко. Поэтому я не хочу показывать то, чего нет, и делать что-либо непривычное для меня самой. Если и подавать пример, то только естественный и уместный в той или иной ситуации.





«Мисс Беларусь» — всего лишь титул, и отсутствие его у других девушек вовсе не значит, что они чем-то хуже, внешне или внутренне. Все мы красивы по-своему, это крайне важно понять. И я желаю каждой девушке не перекраивать, а поддерживать свою красоту.