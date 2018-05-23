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C пятницы водителей будут штрафовать за езду с невключенными фарами
24.05.2018 — Разное | Савецкая вёска
С 25 мая до 5 июня Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», основная задача которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
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С 25 мая до 5 июня Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», основная задача которого —...
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