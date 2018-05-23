В связи с началом летних каникул в целях предупреждения дорожных происшествий с участием детей с 25 мая по 5 июня на Жлобинщине пройдёт акция «Внимание – дети!». В этот период, в соответствии с требованием ПДД, в светлое время суток механические транспортные средства должны двигаться с включённым ближним светом фар.

К сожалению, на дорогах Гомельской области в январе-апреле 2018 года отмечен рост количества ДТП с участием детей (произошло 8 случаев). Анализ ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов показывает, что местами происшествий становятся регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, дворы и тротуары. Здесь надо быть внимательным не только водителям, но и задуматься родителям: «Хорошо ли ваш ребёнок знает Правила дорожного движения?».

Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой объяснить своим детям главные правила поведения на улице: прежде всего надо быть внимательным, переходить дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход», не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора, нельзя играть вблизи дороги и тем более – на проезжей части.

Уважаемые родители, постоянно контролируйте местонахождение своих детей.

Отдел ГАИ РОВД

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