В Жодино змея напугала женщину с детьми – милиция пришла на помощь

В Жодино накануне примерно в 13 часов неподалеку от завода БелАЗ сотрудники милиции пришли на помощь женщине с двумя маленькими детьми, которая испугалась выползшей на тротуар змеи.

Проезжавшие сотрудники оперативно-дежурной службы увидели женщину, которая привлекала внимание правоохранителей. Она рассказала, что на дорожку выползла какая-то змея, очевидно гадюка, и не дает ей с детьми пройти, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Женщина уже позвонила в МЧС. Ожидая спасателей, увидела проезжающих милиционеров.

Сотрудники милиции еще издали в «страшной гадюке» опознали обыкновенного ужа. В пакете его отнесли к ближайшей лесополосе и выпустили на волю. А женщина поблагодарила сотрудников за отзывчивость и оказанную помощь.

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